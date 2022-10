Diwali 2022 : Priyanka Chopra sort dîner en famille avec Nick Jonas et Madhu Chopra à Los Angeles ; semble magnifique en blanc

La star mondiale internationale Priyanka Chopra est sortie avec son mari Nick Jonas et sa mère Madhu Chopra pour un dîner Diwali. L’actrice s’est amusée avec sa famille et a passé un moment de gala avec eux. Priyanka était magnifique dans une robe traditionnelle blanche alors qu’elle sortait du restaurant à Los Angeles. Nick a été vu dans des tenues entièrement noires et avait l’air fringant. Il a été vu tenant la main de sa belle-mère et les deux ont été rapprochés.

Les pages de fans de Priyanka et Nick sur les réseaux sociaux où ils ont partagé leurs photos de repérage à l’extérieur du restaurant. En un rien de temps, les images sont devenues virales sur Internet et ont enflammé les réseaux sociaux. Les fans ont versé beaucoup d’amour dans la section des commentaires. Les fans étaient amoureux du lien étroit de Nick avec sa belle-mère.

Regardez la photo de Priyanka Chopra –

Priyanka et Nick ont ​​marché dans l’allée et sont maintenant les fiers parents de leur petite fille Malti Marie Chopra Jonas via la maternité de substitution. Les parents partagent souvent des photos de leur petite fille et les fans attendent avec impatience de voir le visage du bébé.

Côté travail, Priyanka sera vue dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Alia Bhatt et Katrina Kaif. PeeCee a également un rôle dans Citadel.