Diwali 2022 : le casting de Four More Shots Please révèle les plus beaux souvenirs de la fête des lumières [Exclusive Video]

Four More Shots Please saison 3 a été publié aujourd’hui. Oui! Les quatre dames sont de retour. Dans une interview exclusive avec Bollywood Life, Sayani Gupta alias Damini, Bani J. alias Umang et Maanvi Gaagroo alias Siddhi a parlé des plus beaux souvenirs qu’ils avaient avec le festival des lumières Diwali, qui est au coin de la rue. Regardez la vidéo exclusive liée à la même chose. Four More Shots Please montre les histoires de quatre besties qui vivent dans un monde moderne face à des problèmes d’âge moderne. Le public se souvient encore des saisons 1 et 2 car les personnages ont été vus se rendre dans des endroits pittoresques comme Goa, Udaipur, Istanbul. Cela a créé un impact différent. Cependant, avez-vous regardé la dernière saison? Faites-nous part de vos opinions à ce sujet.