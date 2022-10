Diwali 2022 : la triste photo de Shehnaaz Gill lors d’une fête brise le cœur des fans de Sidnaaz ; montre à quel point Sidharth Shukla lui manque encore

‘Tu yaheen hai’, Shehnaaz Gill croit en cette chanson et fait de son mieux pour rester heureuse et motivée. Mais il y a toujours un autre côté de l’histoire derrière le visage heureux. Shehnaaz Gill a été vue en train d’assister à une fête de Diwali hier soir et de s’amuser avec des amis, dont le chanteur populaire de Bollywood, Guru Randhawa. Mais cette photo de Shehnaaz casse Internet d’elle assise tristement dans un coin et les fans de Sidnaaz sentent qu’elle manque Sidharth Shukla. Les fans de Sidnaaz pleurent longtemps avec Sana et ils appellent leur fille forte et comment.

#SidNaaz saath hai aur khush hai humesha… mais derrière les sourires une autre histoire qui brise les cœurs. #SidharthShukla #ShehnaazGill pic.twitter.com/FtrXXycCzT sal (@navion1990) 23 octobre 2022

Mon coeur se brise Sayema ​​Jerien Trisha (@TrishaSayema) 23 octobre 2022

Les fans de Shehnaaz Gill partagent leur opinion sur cette triste photo d’elle et nous sentons nous aussi que la jeune fille est toujours en deuil et n’est pas encore remise de la mort de son copain Sidharth Shukla. Mais elle fait face et croit que le spectacle de mantra doit continuer. De la même fête, cette vidéo de danse de Shehnaaz Gill avec Guru Randhawa a gagné les cœurs et même elle a partagé la photo avec elle en l’appelant la préférée de l’Inde.

Shehnaaz danse avec guruRandhwa ???????? Nd la légende “Avec le favori de l’Inde @ishehnaaz_gill “#ShehnaazGill pic.twitter.com/8N1LiZNina Suru ? (@Suru_sayyed) 23 octobre 2022

Shehnaaz est extrêmement concentrée sur son travail et a réalisé plusieurs projets en ce moment, elle attend la sortie de son premier film bollywoodien Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan. On verra Shehnaaz jouer le rôle d’un deuxième rôle principal avec Ragha Juyal, l’actrice était même liée à Raghav car il y avait un fort buzz entre eux. Mais Sana a réfuté avec colère les rumeurs les qualifiant de sans fondement. Shehnaaz et Sidharth étaient le couple le plus aimé et nous manquons de les voir ensemble.