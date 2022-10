Diwali 2022: la star de Phone Bhoot, Siddhant Chaturvedi, interrogée sur Navya Naveli Nanda

Siddhant Chaturvedi qui est devenu un succès instantané à Bollywood avec Gully Boy s’est confortablement créé un espace pour lui-même dans l’industrie. Aujourd’hui, c’est un visage connu de tous. Il se fait également papper lors de plusieurs soirées Bollywood destinées uniquement aux personnes du cercle restreint. Étant Diwali, l’as designer Manish Malhotra a organisé une fête. Il a été suivi par certaines des plus grandes stars de Bollywood comme Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Karan Johar, Kiara Advani, Sidharth Malhotra et d’autres. Siddhant Chaturvedi y a également assisté. Mais les papas sont devenus effrontés avec lui et ont posé des questions sur Navya Naveli Nanda.

Entertainment News : Quel est le lien entre Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda ?

Depuis quelques mois, des rumeurs courent que la petite-fille de Siddhant Chaturvedi et Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, sont en couple. Bien que sur Koffee With Karan 7, Siddhant Chaturvedi a confirmé qu’il est totalement célibataire, il est toujours taquiné avec Navya. Alors qu’il arrivait à la fête Diwali 2022 de Manish Malhotra, les papas lui ont demandé si Navya Naveli Nanda venait ou non. À cela, il a simplement ignoré, a souri et s’est éloigné.

Découvrez la vidéo de Siddhant Chaturvedi ci-dessous :

Eh bien, Navya Naveli Nanda a assisté à la soirée Diwali de Manish Malhotra. Elle était radieuse dans une tenue rouge. Elle était là avec Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan.

Découvrez la vidéo de Navya Naveli Nanda ci-dessous :

D’autres stars comme Aayush Sharma, Shilpa Shetty, Suhana Khan, Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Aditya Roy Kapur, Ananya Panday, Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Shloka Mehta Ambani et bien d’autres stars ont fait du Diwali de Manish Malhotra un événement glamour. Les stars qui ont disparu étaient Deepika Padukone, Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan et d’autres.