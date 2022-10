Diwali 2022 : la photo de famille HONNÊTE de Kareena Kapoor Khan lors des célébrations montre son fils Jeh faisant des crises de colère ; voici comment les internautes ont réagi

L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan s’est récemment rendue sur Instagram alors qu’elle célébrait Diwali avec sa famille. Elle a partagé des aperçus de ses célébrations avec son mari Saif Ali Khan et ses fils Taimur Ali Khan et Jehangir Ali Khan. Kareena a posé pour des photos de famille à l’occasion de Diwali. Sur la photo, Kareena et Saif ont posé pour la photo parfaite, tandis que leur fils cadet Jehangir a été vu en train de faire des crises de colère alors qu’il était allongé sur le sol.

Kareena a écrit sur Instagram : “C’est nous. Des miens aux vôtres, amis de Happy Diwali. Restez bénis.” Saif et ses fils ont été vus en train de se jumeler en kurta noir et en pyjama blanc. Alors que Kareena a retiré un ensemble kurta rouge et a complété son look avec des bijoux lourds et du bindi.

Regardez les photos de Kareena Kapoor Khan –

Dans les deux premières images, on voit Kareena et Saif poser avec style dans leur nouvelle maison. Sur la photo suivante, les deux frères Taimur et Jeh ont été vus devant une fenêtre magnifiquement décorée de lumières. Dans la dernière photo, Kareena et Saif ont été vus en train de rire alors que Taimur les rejoignait pour une photo, tandis que Jeh faisait une crise de colère en s’allongeant sur le sol et en pleurant.

Un utilisateur a écrit : “Attention, 4e vrai pataka de diwali”, tandis qu’un autre a déclaré : “Cette dernière image met en évidence, moi allongé sur le sol, pleurant et mes problèmes se moquant de moi”. Un autre utilisateur a écrit : “La dernière photo est tellement belle, jeh t’aime”. “Jehangir dans le dernier cependant”, a déclaré un autre utilisateur.

Côté travail, Kareena est récemment revenue de Londres où elle tournait pour le prochain de Hansal Mehta. Elle jouerait le rôle d’un détective dans le mystère du meurtre. Elle a également terminé le tournage de Sujoy Ghosh à côté de The Devotion of Suspect X.