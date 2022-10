Diwali 2022 : Kirron Kher se moque de la tenue de Karan Johar ; dit, ‘Tu ye jo anarkali banke aaya hua hai na…’ [Watch Hilarious Video]

Karan Johar a pris sa poignée Instagram et a partagé une vidéo hilarante avec son collègue juge India’s Got Talent Kirron Kher. Karan aux côtés de Kirron a atteint Amitabh Bachchan‘s résidence pour un bash Diwali 2022. Le cinéaste a partagé une vidéo de Kirron Kher dans laquelle ils ont tous les deux été vus en train de faire un nok-jhok. Alors que Karan prend une photo des décorations, Kirron lui lance une pique en lui demandant de prendre une photo de lui-même et en ajoutant qu’il ressemble à un Anarkali. Elle mentionne également que le mujra va se produire à l’intérieur de la maison tandis que Karan parle du retard de Kirron pour Karwa Chauth et de sa personnalité. Kirron et Karan ont un échange avant que Karan ne dise toodles. Regardez la vidéo hilarante ci-dessus :