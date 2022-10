Regardez ces magnifiques beautés. Le Diwali bash de Manisha Malhotra était une affaire de stars et maintenant cette photo partagée par le designer le plus aimé et le plus populaire rend les fans tout gaga. Katrina Kaif et Aishwarya Rai Bachchan dans un même cadre et nous ne l’avons certainement pas vu venir, mais on peut s’attendre à l’inattendu lors des soirées Bollywood. Manish Malhotra, qui a partagé des photos de son grand coup de Diwali, s’est rendu sur son Instagram et a surpris ses fans avec sa photo de Kat et Ash dans un seul cadre. Les beautés sont superbes dans ce cadre et les fans l’appellent le meilleur de sa fête de Diwali. Un utilisateur a écrit : “C’est le meilleur de votre soirée diwali !”. Un autre utilisateur a commenté : “Aishwarya est absolument magnifique mais kat k aagye, elle n’est pas belle, Katrina est magnifique”

Manish Malhotra a organisé une fête de Diwali il y a deux jours où tous les biggies ont fait leur présence. Aishwarya à Katrina a fait tourner les têtes avec leur style et comment. Alors que les fans n’étaient pas satisfaits du jeu de mode de Bachchan et ont affirmé qu’ils devaient beaucoup s’améliorer. La chimie de Vicky et Katrina a attiré beaucoup de regards et les fans se sont évanouis devant leur apparence. De nombreuses autres célébrités de Bollywood ont également fait tourner les têtes avec leurs apparitions comme Aditya Roy Kapur et Ananya Panday, rendant presque officiel le meurtre de Suhana Khan dans un sari doré.

Jetez un œil aux photos intérieures de la fête de Diwali de Manish Malhotra

Ce fut une soirée mémorable pour tous les fans et les célébrités de Ben Bollywood, car Manisha Malhotra était l’hôte parfait de la soirée.