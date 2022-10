Diwali 2022 : Kapil Sharma fait un bisou sur la joue de sa femme Ginni ; la laisse rayonnante de joie [Watch video]

Kapil Sharma et sa femme Ginni Chatrath étaient des scènes assistant à une fête de Diwali et le comédien-acteur a dépassé sa femme en plantant un baiser sur ses joues. Et cette surprise laissa Ginni rayonnant de joie. Ginni a été le plus grand soutien de Kapil et le comédien attribue tout le mérite à sa femme d’être la personne à succès qu’il est. L’histoire d’amour de Kapil et Ginni est très filmique, alors qu’elle appartenait à une famille à succès et qu’il était un pauvre garçon qui est tombé amoureux de lui. Mais regardez-le aujourd’hui, c’est l’un des hommes les plus riches de l’Inde. L’amour te fait tout gagner dans le monde