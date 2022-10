Diwali 2022 : Jaya Bachchan se fâche avec les paparazzis ; les chasse de chez elle [Watch]

L’actrice vétéran Jaya Bachchan a une relation haineuse avec les paparazzi. On la voit souvent réprimander les photographes pour avoir cliqué sur ses photos sans son consentement. Alors que les photographes étaient postés à l’extérieur de Pratiksha pour cliquer sur la célébration de Diwali de Bachchan, Jaya s’est vraiment fâchée avec eux. Elle est sortie de chez elle, a crié après les paparazzi et les a chassés de chez elle. Il y a quelques jours, on a entendu Jaya dire aux photographes qu’elle espérait que l’homme trébucherait et tomberait en cliquant sur leurs photos.