Diwali 2022 : Deepika Padukone, Kareena Kapoor Khan et d’autres divas servent une inspiration de mode parfaite pour être la patakha la plus brillante

Les lumières du festival sont là et tout le monde est d’humeur à faire la fête. Après deux ans de Coronavirus, enfin tout le monde est chargé de célébrer Diwali avec le plus grand enthousiasme. Les stars de Bollywood ont déjà commencé à célébrer le festival. Diwali est également l’occasion pour les dames de s’habiller à la perfection. Voici donc quelques inspirations de style avec des divas de Bollywood. Deepika Padukone, Kareena Kapoor Khan, Janhvi Kapoor et d’autres divas de Bollywood sont là pour vous apprendre à vous habiller comme une patakha parfaite cette saison de Diwali.

Deepika Padukone

La reine du style Deepika Padukone est toujours magnifique. Grâce à sa grande taille et son corps bien tonique, tout lui va bien. Elle a l’air divine chaque fois qu’elle se glisse dans des tenues desi. Ici, la plus récente qui s’est démarquée était la robe bandhani rouge qui semble être tout simplement parfaite pour célébrer Diwali.

Alia Bhat

La future maman Alia Bhatt a parcouru un long chemin en matière de mode. Elle fait partie des célébrités les mieux habillées de Bollywood. Elle porte des saris assez gracieusement et son sari en soie vert d’eau la rendait plus élégante que jamais. Il est temps de faire briller ce Diwali tout comme Alia.

Katrina Kaif

Si le sari est votre tenue de prédilection pour l’occasion de Diwali 2022, le sari orange de Katrina Kaif avec chemisier orné multicolore est tout simplement un bon choix.

Janhvi Kapoor

Les couleurs pastel sont à la mode. Pour Diwali 2022, la tenue de pantalon salwar bleu poudre de Janhvi Kapoor avec des manches en filet est magnifique. C’est un équilibre parfait entre glamour et subtilité.

Kareena Kapoor Khan

Enfin et surtout, comment passer à côté de la fashionista OG de Bollywood ? Kareena Kapoor Khan s’est toujours fixé des objectifs de mode majeurs. Vous voulez avoir l’air plus brillant ce Diwali que quoi de mieux qu’un sari jaune et doré?

Ananya Panday

Un sari à volants de couleur assortie avec une blouse de travail en miroir est un combo fabuleux. Vous ne nous croyez pas ? Découvrez cette tenue par Ananya Panday. Simple et parfait.