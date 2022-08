Divyenndu Sharma, célèbre à Mirzapur, révèle des détails incroyables sur Kartik Aaryan de l’époque de Pyaar Ka Punchnama

Divyenndu Sharma et Kartik Aaryan ont lancé leur voyage à Bollywood avec la comédie romantique de 2011 du réalisateur Luv Ranjan, Pyaar Ka Punchnama. Les deux nouveaux venus ont reçu une grande appréciation pour leurs premiers rôles et maintenant ils sont tous les deux des acteurs établis dans l’industrie cinématographique hindi. La renommée de Mirzapur a maintenant partagé des détails incroyables sur la star de Bhool Bhulaiyaa 2 de l’époque de Pyaar Ka Punchnama.

Lors de sa récente interaction avec Siddharth Kannan, Divyendu a été interrogé sur son expérience de travail avec Kartik et a mentionné des choses qu’il avait apprises de lui. À quoi, il a répondu: “Il était nouveau, il n’y avait rien à apprendre. En fait, je lui enseignais. Il vient d’être diplômé d’une école d’ingénieurs. Il était heureux et je me sentais bien en regardant son bonheur.”

Lorsqu’on a demandé à Divyenndu pourquoi il n’apparaissait pas dans Pyaar Ka Punchnama 2 comme Kartik, il a répondu qu’il n’avait rien à y faire et qu’il ne voulait pas faire les mêmes choses encore et encore. “Je ne voulais pas refaire le même rôle, les mêmes choses. J’ai donné tout ce que j’ai pu à Liquid dans la première partie”, a-t-il déclaré.

Divyenndu a reçu l’une des parties les plus appréciées de sa performance en tant que Liquid dans Pyaar Ka Punchnama. Il est ensuite devenu populaire avec son rôle de Munna à Mirzapur. Après la sortie de Mirzapur Saison 2, l’acteur a été vu dans le court métrage 1800 Life. Mais Divyenndu dit qu’il n’a vu que le public se souvenir et le louer en tant que Munna à Mirzapur. Il lui manque de jouer des personnages comiques à l’écran et maintenant il meurt d’envie de faire un projet de comédie.