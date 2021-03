Les Indiens Divyansh Singh Panwar et Elavenil Valarivan ont produit un excellent tir pour remporter confortablement la médaille d’or dans l’épreuve de carabine à air mixte de 10 m de la Coupe du monde ISSF ici lundi. Le duo indien a tiré un total combiné de 16 dans le match pour la médaille d’or pour finir devant le numéro un mondial hongrois Istvan Peni et Eszter Denes qui ont réussi 10. Les Indiens ont tiré un 10,4 chacun dans le dernier coup pour remporter le premier prix tandis que le duo hongrois a obtenu 10,7 et 9,9 au stand de tir du Dr Karni Singh. Avant cela, les Indiens ont plus ou moins scellé la question en leur faveur avec un 10,8 chacun dans l’avant-dernière tentative, alors même que leurs adversaires réussissaient 10,4 chacun.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy