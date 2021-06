Divyanka Tripathi RÉAGIT au rôle de Daya Ben qui lui est offert dans ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’

Le retour de Disha Vakani dans le rôle de Daya Ben dans ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ (TMKOC) est un mystère depuis assez longtemps. Même les producteurs de la série ne savent pas si l’acteur reviendra un jour puisqu’elle est partie depuis des années. Au milieu de tout cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Divyanka Tripathi se serait vu offrir le rôle de Daya Ben.

Les rumeurs ont pris de l’ampleur lorsque Divyanka est récemment revenue de son tournage au Cap pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’. Selon une source à ETimes, Divyanka n’est pas en pourparlers avec Asit Modi pour le rôle de Daya Ben et a démenti la rumeur en affirmant qu’elle perdrait ce qui ne sert à rien d’autre que de confondre les fans.

Plus tard, dans une interview avec ETimes, abordant les rumeurs, Divyanka elle-même a nié avoir reçu une offre des producteurs de TMKOC. « C’est comme ça que les rumeurs sont, pour la plupart sans fondement et non factuelles », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ferait si le rôle lui était offert, elle a répondu : « C’est une série fabuleuse avec de nombreux fans mais je ne pense pas que j’aurai envie de le faire. Je suis à la recherche d’un nouveau concept. et nouveau défi. »

Disha, qui jouait à l’origine Daya Ben, est absente de la série depuis 2017. Elle a pris une pause maternité indéfinie et n’a pas fait d’apparition depuis lors. Pendant ce temps, Divyanka a été vue pour la dernière fois en train d’animer l’émission télévisée « Crime Patrol » et « Khatron Ke Khiladi 11 ».