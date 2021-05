Divyanka Tripathi parle de la traine des célébrités sur les réseaux sociaux

La deuxième vague de COVID-19 a forcé l’Inde à passer sous un verrouillage où tout le monde travaillait à domicile. Alors que les cas ont augmenté, «rester à la maison, rester en sécurité» est le mantra à suivre. Mais malheureusement, cela ne s’applique pas aux personnes qui doivent se déplacer pour le travail.

De nombreux acteurs se sont rendus dans différents pays en raison de la nature de leur travail. Ces mêmes acteurs sont souvent critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir publié des images joyeuses et légères alors que les pays luttent contre une pandémie qui fait rage.

S’adressant à Hindustan Times à ce sujet, l’actrice de télévision Divyanka Tripathi Dahiya a déclaré que ce n’est pas facile pour les acteurs de quitter leur maison et leur famille pendant cette période, mais le spectacle doit continuer.

«En tant qu’acteurs, nous pensons que le spectacle doit continuer, et notre travail nous oblige à voyager parfois. À l’heure actuelle, lorsque le monde est frappé par une pandémie qui nous a tous touchés de différentes manières et que tous les deux jours, on se réveille avec la perte d’une personne infectée par Covid-19, pour que nous, les acteurs, décidions de quitter nos maisons et nos familles. n’est pas facile », a-t-elle dit à HT.

Divyanka Tripathi, mariée à l’acteur Vivek Dahiya explique que les images qui les montrent avec des visages souriants sont juste pour le coup et dans l’instant, puis ils retournent au travail. Elle soutient également que les acteurs et les personnes qui les entourent suivent tous les protocoles de sécurité.

«Nous n’avons accès à aucun privilège, nous désinfectons et faisons de grands efforts pour assurer notre sécurité et celle de notre entourage. Nous tirons avec des masques, ce qui est très inconfortable, mais nous passons par là pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. Comme le dit le dicton, le spectacle doit continuer et nous sommes ici pour offrir du divertissement à nos téléspectateurs. À notre manière, nous voulons leur apporter des sourires. Tout n’est pas que paillettes et glamour et si quelques photos ont des visages souriants, c’est juste pour la photo et dans l’instant. Ensuite, nous sommes soit de retour à la mouture, soit de retour en quarantaine », a-t-elle déclaré.

La célébrité de «Ye Hai Mohabbatein» est actuellement à Cape Town, en Afrique du Sud, pour le tournage de «Khatron Ke Khiladi 11». Divyanka, qui a perdu deux de ses proches à cause du COVID-19, souligne l’importance de se faire vacciner.

«Pour atteindre l’immunité collective, 80 pour cent des gens devront passer par là. Auparavant, les gens pensaient que Covid n’était pas réel, mais la deuxième vague a fait peur à tout le monde. Se faire vacciner est le moyen de se protéger. Mais j’ai aussi le sentiment que les agents de santé ne donnent pas toutes les informations nécessaires concernant les vaccins. Ils devraient informer les gens de se reposer avant et après l’inoculation. De nombreuses personnes ont de la fièvre ou ont des symptômes de Covid, donc ceux-ci doivent être traités et des informations appropriées sont nécessaires pour nous aider à mieux faire face à la pandémie », a déclaré l’acteur.