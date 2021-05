Divyanka Tripathi groove sur ‘Suraj Hua Maddham’ en saree

L’actrice Divyanka Tripathi Dahiya, qui est devenue un nom connu après avoir joué le personnage de « Ishi Maa » dans l’émission « Yeh hai Mohabbatein », est actuellement en tournage pour l’émission de téléréalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi 11 » au Cap. Et elle passe certainement un bon moment en compagnie de ses amis de l’industrie, dont la chanteuse Aastha Gill, les candidats de « Bigg Boss 14 » Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Rahul Vaidya et l’acteur Arjun Bijlani, entre autres.

Depuis que les participants ont atterri au Cap, ils ont mis le feu à Internet avec leurs superbes photos posant sur les plages immaculées et partageant également des vidéos amusantes se livrant à des plaisanteries amusantes. Qu’il s’agisse de se taquiner, de faire du shopping ou de visiter des destinations touristiques, les célébrités s’amusent dans la destination sud-africaine.

Et maintenant, une vidéo de Divyanka Tripathi enfilant un sari et groove sur la chanson à succès «Suraj Hua Madham» mettant en vedette à l’origine Shah Rukh Khan et Kajol, a fait surface sur Internet.

Vêtue d’un magnifique sari marron associé à un chemisier imprimé, Divyanka est devenue l’égérie d’Abhinav alors qu’Aastha la regardait chanter la chanson et dans un acte impromptu, l’actrice a commencé à groover sur les paroles.

Plus tard, dans un post séparé sur son pseudo Instagram vérifié, Divyanka a partagé une photo dans le même sari avec la légende «#BeachWear jo mann aur tann ko bhaaye».

Jetez un œil aux articles ici:

Auparavant, dans une interview, Divyanka avait révélé pourquoi elle ne partageait pas de photos de bikini sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée au Times of India, Divyanka a déclaré: « La raison est simplement que je suis très ‘sharmilee’ (timide) dans de telles questions. Je me sens très timide à l’idée de porter un maillot de bain ou un bikini, c’est pourquoi je n’ai pas pu apprendre à nager. C’est terrible et ça ne devrait pas l’être. Mais c’est juste que je suis très gêné à ce sujet. Je vais devoir rassembler beaucoup de courage avant de faire ça. Les filles qui publient de si belles photos d’elles-mêmes doivent être vraiment courageuses . «

Pendant ce temps, pas seulement Divyanka, même Sana Maqbul Khan, qui est également candidate au KKK 11, a été vue en train de passer un gala habillée en bikini et posant pour une séance photo.