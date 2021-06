Divyanka Tripathi dément les rumeurs selon lesquelles elle ferait partie de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », dit « à la recherche d’un nouveau concept » | Nouvelles télévisées

New Delhi : Depuis quelques jours, des rumeurs circulent selon lesquelles la célèbre actrice de télévision Divyanka Tripathi s’est vu offrir le rôle de Dayaben dans la sitcom à succès « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ». L’actrice a cependant boudé les rapports.

Divyanka, qui est récemment revenue du Cap, en Afrique du Sud, après avoir terminé son tournage pour la saison 11 de Khatron Ke Khiladi, a démenti toutes les rumeurs et l’a même qualifiée de rumeur sans fondement et non factuelle en parlant à ETimes.

Tout en se demandant si elle serait intéressée à jouer le rôle à l’avenir, l’actrice de ‘Yeh Hai Mohabbatein’ a déclaré à ETimes : « C’est une émission fabuleuse avec un grand fan qui suit, mais je ne pense pas que je serai ravi de le faire. Je suis à la recherche d’un nouveau concept et d’un nouveau défi. »

Divyanka a une énorme base de fans. La production « Yeh Hai Mohabbatein » d’Ekta Kapoor par Balaji Telefilms a fait d’elle un nom bien connu.

Sur le front de travail, elle sera ensuite vue dans l’émission de télé-réalité d’aventure – Khatron Ke Khiladi 11 animée par le réalisateur Rohit Shetty, qui sera bientôt diffusée.

Outre Divyanka, d’autres visages éminents de « Khatron Ke Khiladi » de cette saison incluent Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Shweta Tiwari, Varun Sood, Aastha Gill et Arjun Bijlani, entre autres.