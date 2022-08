Divyanka Tripathi Dahiya revient après avoir fait face à des commentaires haineux pour ne pas avoir pris position pour Bilkis Bano ; dit: ‘Arrêtez-vous de la mentalité de la foule’

Divyanka Tripathi Dahiya est connue pour être une femme opiniâtre. C’est aussi quelqu’un qui n’hésite pas à le rendre sur les réseaux sociaux si elle sent que l’autre personne a été humiliante. Eh bien, elle a partagé une vidéo sur le sort des femmes en Afghanistan et certains fans ne l’ont pas aimée. Ils lui ont rappelé que Bilkis Bano souffre autant qu’eux mais qu’elle a choisi d’ignorer les dures réalités de son propre pays. Comme nous le savons, les 11 hommes qui auraient violé Bilkis Bano lors des horribles émeutes de Godhra en 2002 ont obtenu une rémission du gouvernement. Cette décision a suscité l’indignation en Inde. Les gens parlent de la façon dont la justice a été compromise pour la dame et c’est une tache sur le système judiciaire indien.

Divyanka Tripathi Dahiya a déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour une célébrité de parler de tous les problèmes qui se produisaient. Elle a dit qu’elle n’était pas au courant des détails de l’affaire Bilkis Bano et n’a fait aucun commentaire. Divyanka Tripathi Dahiya a déclaré que cette mentalité de foule de personnes traquant ceux qui s’expriment sur les réseaux sociaux avait rendu les célébrités méfiantes. Tout le monde était prudent, craignant des réactions négatives de différents côtés. Elle a également déclaré qu’il était injuste de la stéréotyper simplement parce qu’elle exprimait une opinion. Découvrez les tweets ci-dessous…

Ce sépulcre blanchi @Divyanka_T se préoccupe davantage des droits des femmes afghanes tout en fermant les yeux sur les femmes de son propre pays ! Ces sellabriités sont une tache ! Des secousses sans épines ! pic.twitter.com/WNJDa9AesX ? (@Atiya83H) 20 août 2022

Tu te trompes! Je n’ai jamais fermé les yeux sur les femmes de notre pays ou de tout autre pays. Vérifiez vos faits avant de laisser échapper des ordures. Si vous respectiez les femmes n’importe où, vous n’auriez pas craché du venin dans votre tweet ! Obtenez une femme de la colonne vertébrale pour défendre votre espèce! https://t.co/Y8SCTK8rX6 Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 20 août 2022

Afganistan jane se… Pahle apne Ghar ki femmes k liye awaaz uthao madame… #BilkisBano pic.twitter.com/KzR0yJ03GM Monsieur Hillter (@HilterMr) 20 août 2022

Kahin à Aawaaz Uthi ! Aap jaison ke kaaran- jo uth-ti awaz ko dabane turant aa jate hain, ek baat ki disha ko doosri aur modne aa jate hain, connexion ne sach bolna hi band kar diya hai ! A bolen à bologe B bolo, B kahen à kahoge A kyun nahi ! Bhai aap apna émotion dekho, apna principale ! https://t.co/DfGlfH4KLE Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 20 août 2022

Ce qui est arrivé à Bilkis Bano en 2002 est un acte inhumain. Alors que ceux qui veulent que je parle du sujet doivent le savoir, je ne peux pas commenter si je ne le connais pas en profondeur. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une opinion sur tout même quand on ignore les faits. Ne poussez pas ! Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 20 août 2022

Je me rends compte aujourd’hui, pourquoi les gens se taisent même quand dans leur cœur ils s’émeuvent profondément sur certains sujets. Nous vivons dans un monde avec beaucoup d’amertume. Au moment où vous épanchez votre cœur, il y a un groupe présent qui voudrait que vous abordiez un sujet différent. C’est démotivant ! Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Vous ne connaissez pas vraiment une personne derrière une plateforme de médias sociaux. Oubliez le nom. Suis-je pro religion ? Pro karmique ? Femmes pro ? Ou pro égalité ? Les gens adorent donner des certificats de personnalité en lisant des tweets. Mais vous ne pouvez pas vraiment connaître les couches de sentiments humains dans un espace minuscule tweetable Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Vous vous rendez compte que beaucoup d’entre nous « aiment détester » ? J’aurai aussi des centaines de trolleurs sur des tweets pacifiques. Cela montre à quel point l’intolérance règne. Bien que je sois tout à fait favorable à la défense du droit, être irrespectueux pour que les autres voient votre point de vue n’est pas correct. Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Enfin, j’aimerais ajouter que lorsque je parle de tout mon cœur, arrêtez-vous de la mentalité de foule ! Ce n’est pas parce qu’on dit quelque chose qu’on suit aveuglément ! Voyez le contexte, recherchez, analysez et puis « peut-être » vous parlez. Ne vous précipitez pas simplement parce que vous savez que ce n’est pas imposable ! Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Aussi, ne jugez pas une personne parce que « vous pensez » qu’elle est une célébrité ou d’une religion ou d’une influence politique. Vous ne vous rendez pas compte mais vous généralisez tout le monde. LAISSEZ PARLER LES GENS ! Si vous sortez des épées à chaque fois que quelqu’un ouvre la bouche, ce sera un monde calme plein d’atrocités Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Pendant que vous dites pourquoi les célébrités ne parlent pas, vous devez réaliser que certains ou l’autre groupe ne les laisse pas parler ! Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Je ne suis pas! Tu es! https://t.co/yVJYgiXdQ7 Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Pauvre toi, tu sais pas lire on dirait ou tu es une machine ! Je parle pour ce que je veux… ne pas être mené par le lot ! Mais peut-être… Tu ne veux pas que je parle en fait ! https://t.co/d1PvzB7jHR Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

« Je ris en lisant des arguments sur des tweets ! Peu veulent se battre simplement parce que la lutte verbale est leur passion. C’est comme un concours de tweets en cours. Rares sont ceux qui ne comprennent pas qu’il n’est pas toujours nécessaire de gagner ou de perdre. Vous pouvez ACCEPTER de N’ÊTRE PAS D’ACCORD… ou simplement laisser les opinions être. https://t.co/I3dWWk4Qat Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Pourquoi devrais-je être responsable d’exposer qui que ce soit ? Suis-je professionnellement un journaliste qui fouille dans l’information ? Je pensais que les femmes éloignées de quelques nations devraient être autorisées à être éduquées et à gagner leur vie. Alors j’ai parlé. Commentez cela si vous le souhaitez. Il y a des centaines de problèmes et je ne suis pas un journal d’information. https://t.co/8zGTgUqH8D Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) 21 août 2022

Il y a des rumeurs selon lesquelles les gens pourraient voir Divyanka Tripathi Dahiya sur Bigg Boss 16. Mais il semble qu’elle ait rejeté l’émission. Elle a signé sur une web-série et le tournage pourrait bientôt commencer.