Divyanka Tripathi a-t-elle offert le personnage de Daya de Disha Vakani dans ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’?

Les fans attendaient avec impatience le retour de Disha Vakani dans le rôle de Daya Ben dans la série à succès « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ». Même les producteurs ne sont pas sûrs du retour de l’acteur dans la série ces deux dernières années. Maintenant, des rapports ont commencé à faire le tour du fait que Disha ne revenait pas dans la série, Divyanka Tripathi Dahiya s’était vu offrir le rôle de Daya.

Oui, un rapport dans KoiMoi a suggéré que parmi les nombreuses émissions proposées à l’acteur de ‘Ye Hai Mohabbatein’, l’une était ‘TMKOC’. Cependant, l’acteur semble avoir rejeté le rôle car elle n’a jamais confirmé ou nié le rapport. Le portail de divertissement a également signalé que les autres émissions rejetées par Divyanka sont « Kya Huaa Tera Vaada », « Aaj Ki Housewife Hai… Sab Janti Hai », « Punar Vivaah » et « Kuch Toh Log Kahenge ».

Pendant ce temps, lorsque le créateur de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Asit Kumarr Modi, a été interrogé sur le retour de Disha, il avait déclaré à ETimes: « Je pense que je devrais devenir Dayaben maintenant! La question de son retour se pose depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes j’attends toujours qu’elle revienne et si elle exprime son désir d’arrêter, la série continuera avec une nouvelle Daya. Mais, pour le moment, je ne pense pas que le retour de Daya ou le mariage de Popatlal soient importants. «

Il avait également déclaré: « Je comprends que le public en ait marre d’attendre Daya bhabhi et ils veulent la revoir et je peux comprendre leurs sentiments. Je peux comprendre que les téléspectateurs veulent voir Daya Ben et même je veux voir à nouveau dans l’émission. »

Disha est absente de la série depuis 2017. Elle a pris une pause maternité indéfinie et n’a pas fait d’apparition depuis lors.