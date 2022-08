Divya TS remporte le pistolet à air comprimé féminin T6

Divya TS du Karnataka a remporté les épreuves nationales de tir au pistolet à air comprimé T6 de 10 m pour femmes, avec une victoire de 16 à 12 lors du match pour la médaille d’or contre Rhythm Sangwan de Haryana, au champ de tir du Dr Karni Singh.

Rhythm, cependant, a remporté les essais du pistolet à air comprimé T6 pour femmes juniors et juniors pour décrocher un doublé lors d’une autre journée rentable.

Neha de l’Uttar Pradesh avait dominé le peloton de qualification de 283 personnes dans le pistolet à air comprimé féminin avec un score de 582, tandis que Divya et Rhythm avaient terminé deuxième et troisième avec 576 et 575 respectivement.

Dans la finale féminine junior, Rhythm a battu Divanshi Dhama de l’UP 16-8 pour décrocher l’or tandis que dans la finale des jeunes, elle a battu une autre fille de l’UP Mansi Anand 16-2 pour enregistrer un doublé.

