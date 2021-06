Divya Khosla Kumar apporte son soutien à l’acteur, dit le père du mineur essayant de le piéger

Après Ekta Kumar, Nia Sharma et une foule d’autres célébrités, la cinéaste Divya Khosla Kumar a également étendu son soutien à Pearl V Puri. Divya et Pearl s’étaient récemment associés pour le clip, ‘Teri Aankhon Me’.

Dans un long post sur Instagram, Divya dit que Pearl est encadré par le père d’un mineur qui se bat pour la garde de la mère de la fille et a utilisé Pearl dans l’affaire à son profit. L’incident présumé s’est produit sur les plateaux de tournage de « Bepanah Pyar » alors que la jeune fille avait cinq ans.

Divya a partagé une photo du couple tenant leur petite fille et dans les articles suivants, décrit comment le père avait signalé l’incident en 2019, mais il n’a accusé Pearl dans l’affaire que maintenant. Elle raconte également comment la mère de la jeune fille a confié au Kapoor d’Ekta les abus physiques qu’elle a subis de sa part.

Une partie de son message disait: «Maintenant, la police a arrêté Pearl… Je veux savoir pourquoi la police ne l’a pas arrêté en 2019 lorsque cette affaire a été déposée… la raison en est que dans le FIR déposé, il a été mentionné que l’enfant avait été agressé. quand elle était avec sa mère. Le nom de Pearl n’était nulle part dans le FIR. (J’ai moi-même lu le FIR lorsque la mère de Pearl me l’a transmis hier lorsqu’elle m’a appelé à l’aide).

Elle a ajouté: « Ekta Sharma dans ses appels avec Ekta Kapoor dit clairement que son mari est une personne psychotique, qui l’a maltraitée mentalement et physiquement, elle a plusieurs preuves pour la même chose, elle clarifie l’affaire en disant que Pearl est innocent et rien comme ça s’est passé sur les plateaux (sic).

« Veuillez noter que l’enfant a 5 ans… 10 jours plus tard, le père a enlevé l’enfant après l’école et a déposé une plainte pour abus physique. Pourtant, ni l’enfant ni le père n’ont mentionné le nom de Pearl… Avance rapide jusqu’à 2 ans plus tard aujourd’hui en 2021, alors que l’enfant a maintenant 7 ans – Elle reconnaît l’accusé. Pendant une seconde, si nous supposons qu’une telle chose s’est produite avec le pauvre bébé… Je veux savoir à un âge aussi tendre que le bébé se souviendra du nom de la personne et le reconnaîtra », a-t-elle écrit.

Divya explique en outre à quel point il est triste que le mouvement #MeToo soit mal utilisé et que l’enfant soit joué mentalement par son propre père.

« Je le soutiens parce que j’ai moi-même travaillé avec lui et j’ai vu de près comment ce jeune homme respecte les femmes… il y avait des femmes sur les plateaux dans tous les départements – costumes, chorégraphie, assistantes… même notre metteur en scène. était une femme… est-ce que quelqu’un a déjà pensé que ce type était un pervers…. NON … hez un homme avec de bonnes valeurs morales … Que la vérité gagne et que #PearlvPuri ne perde pas ses précieuses années à faire ses preuves (sic) », a-t-elle encore écrit.

Pearl V Puri a été arrêté le 4 juin. Il aurait violé une mineure en 2019. Une affaire a été enregistrée en vertu de la loi POCSO et il est en détention judiciaire de 14 jours.