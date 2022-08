Divya Kakran s’en prend au gouvernement AAP pour la controverse

La médaillée de bronze des Jeux du Commonwealth 2022, Divya Kakran, a précisé jeudi qu’elle avait été forcée de déménager dans l’Uttar Pradesh après n’avoir pas trouvé de soutien à Delhi.

“Je suis venu à Delhi en 2001 et en 2006, j’ai commencé à lutter. Je vis ici à Gokalpur depuis 22 ans », a déclaré le lutteur lors d’une conférence de presse.

“Mon père a réussi à me former à la lutte. Je luttais avec des garçons pour gagner de l’argent”, a-t-elle ajouté.

Divya a également déclaré qu’elle avait remporté de nombreuses médailles pour Delhi et que le seul député du nord-est de Delhi, Manoj Kumar, l’avait soutenue.

“En 2011, j’ai gagné le bronze pour Delhi. Jusqu’en 2017, j’ai obtenu 58 médailles et toutes pour Delhi. Seul Manoj Tiwari est venu nous voir et m’a donné 3 lakh, cet argent m’a beaucoup aidé », a-t-elle déclaré.

“Ils (le gouvernement de Delhi) n’ont apporté aucune aide. Nous, dans notre famille, avons beaucoup pleuré face à notre condition. Ce n’est qu’alors que je suis allée à UP », a-t-elle déclaré.

Divya avait reçu le Rani Lakshmi Bai du ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath et un chèque de ₹ 3,11,000.

«En 2019, ils (le gouvernement UP) m’ont décerné le prix Rani Lakshmi Bai et ont promis une pension. Le gouvernement UP m’a beaucoup aidée », a-t-elle déclaré.

La controverse a éclaté lorsqu’elle avait auparavant exprimé sa déception face au gouvernement de Delhi, soulignant qu’elle n’avait reçu aucune aide de l’État même après avoir résidé dans la capitale nationale pendant des années.

Elle avait tweeté : « Je remercie Delhi CM du fond du cœur de m’avoir félicité pour ma victoire. J’ai une demande. Je vis et pratique à Delhi depuis 20 ans, mais je n’ai reçu aucun prix en argent et je n’ai reçu aucune aide de l’État @Arvind Kejriwal.

“Je vous demande d’être félicitée de la même manière que vous honorez les autres lutteurs de Delhi, même s’ils représentent d’autres États”, a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

La médaillée de bronze du CWG 2022, Divya Kakran, a soulevé un problème en déclarant que le gouvernement Aam Aadmi (AAP) à Delhi ne lui avait fourni aucune forme d’assistance malgré plusieurs promesses. Cependant, le 7 août, tout en contrant les affirmations, le député AAP Saurabh Bharadwaj a tweeté que Kakran n’avait jamais représenté Delhi.

Dans une réponse au même tweet, la médaillée de bronze du CWG a produit des certificats pour prouver qu’elle a représenté Delhi entre 2011 et 2017.

(Avec les contributions des agences)

