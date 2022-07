Divya Agarwal s’ouvre sur sa séparation avec Varun Sood, dit “Je pouvais voir comment …”

Divya Agarwal et Varun Sood faisaient partie du couple «happening» de la ville télé. Leur relation a commencé avec l’émission de téléréalité Ace Of Space, et ils sont sortis ensemble pendant quatre ans. Cependant, en mars, Divya a choqué ses fans et ses internautes en annonçant leur séparation sur les réseaux sociaux. Depuis, les fans de Sood et d’Agarwal tentent de comprendre la raison exacte de leur rupture.

Récemment, lors d’une interaction avec Hindustan Times, Divya a convenu qu’elle avait été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir rompu avec Varun, mais elle a franchi cette étape majeure après avoir analysé son avenir avec Sood. Divya a affirmé : “Je ne sais pas si (la rupture) était une bonne ou une mauvaise décision. Annoncer la rupture sur les réseaux sociaux nécessitait du courage, et c’était ma décision.” Agarwal a en outre ajouté qu’elle s’est gardée la première et a annoncé la scission comme elle le souhaitait. “Mujhe gaaliyan bhi padi thi, mais je les ai ignorés”, a affirmé Divya.

L’actrice a même révélé pourquoi elle n’avait pas parlé de leur rupture, “Le fait que je ne veuille pas parler de la raison pour laquelle nous nous sommes renversés rend tout le monde fou, mais il y a certaines choses qui sont privées et vous les gardez pour vous-même.” Divya a poursuivi: “Je pouvais voir comment les choses se passeraient avec Varun, quelques années plus tard, et il valait mieux terminer le chapitre sur une bonne note… pour que les bons souvenirs restent avec moi.”

En mars, Divya Agarwal s’est rendue sur Instagram et a annoncé sa rupture avec Varun Sood. Elle a posté une photo d’elle-même avec une longue note de rupture émotionnelle. Divya a écrit : « La vie est un tel cirque ! Essayez de garder tout le monde heureux, n’attendez rien de vrai, mais que se passe-t-il lorsque l’amour de soi commence à décliner ?? Non, je ne blâme personne pour tout ce qui m’arrive. Je déclare formellement par la présente que je suis seul dans cette vie et que j’aimerais prendre mon temps pour vivre comme je le souhaite !”

Voici le poste





Elle a en outre mentionné: «Non, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir de grandes déclarations, des excuses et des raisons pour une décision. C’est juste mon choix de m’en sortir. J’apprécie et j’aime vraiment tous les moments heureux que j’ai passés avec lui. C’est un mec génial ! Il sera toujours mon meilleur ami. Veuillez respecter ma décision. Divya a conclu.