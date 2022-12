Divya Agarwal s’en prend aux trolls pour l’avoir traitée de chercheuse d’or; refuse de commenter la réaction de Varun Sood à propos de ses fiançailles

La gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, est la cible de critiques depuis qu’elle s’est fiancée à son petit ami Apurva Padgaonkar, neuf mois seulement après sa rupture avec son ancien petit ami Varun Sood. De nombreuses personnes ont qualifié l’actrice de chercheuse d’or après que Varun ait partagé une réaction cryptique avec un emoji apaisant sur Twitter. Divya a maintenant fustigé les trolls pour avoir dit du mal de ses relations passées, cependant, elle a refusé de commenter la réaction de Varun.

Lorsque Divya a été interrogée sur le tweet énigmatique de Varun, elle a refusé de commenter sa réaction. Mais elle s’attendrait à une certaine sensibilité de la part des fans concernant ses fiançailles. Elle a dit qu’elle avait toujours été ouverte sur ses relations, mais cela ne permettait pas aux internautes de faire des commentaires négatifs sur sa vie personnelle.

“Je suis fiancée maintenant et ils devraient faire preuve de sensibilité et ne pas parler de ma relation passée. Je suis dans un espace très heureux et j’ai hâte de vivre ma vie avec Apurva”, a déclaré Divya à TOI. Plus tôt, elle avait révélé qu’elle connaissait Apurva depuis sept ans et qu’elle était également sortie avec lui entre 2015 et 2018, mais ils se sont éloignés. Ils sont restés amis et Apurva a aidé Divya à sortir de sa séparation avec Varun.

Le 5 décembre, Divya a célébré son 30e anniversaire et sa célébration était plus spéciale puisque son petit ami entrepreneur lui a proposé. Sur l’une des photos, on peut voir Apurva embrasser Divya, tandis que sur une autre photo, on la voit porter sa bague. “Est-ce que j’arrêterai un jour de sourire ? Probablement pas. La vie est devenue plus pétillante et j’ai trouvé la bonne personne avec qui partager le voyage… Une promesse éternelle. À partir de ce jour important. Je ne marcherai plus jamais seule”, a écrit Divya sur Instagram.

Divya était auparavant en couple avec Varun Sood, qu’elle a rencontré sur les plateaux de l’émission Ace Of Space. Ils sont sortis ensemble pendant quatre ans, mais se sont ensuite séparés. Avant Varun, Divya est sortie avec l’ancien concurrent de Bigg Boss et son ancien co-concurrent de Splitsvilla Priyank Sharma.