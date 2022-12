Divya Agarwal révèle qu’elle est sortie avec Apurva Padgaonkar pendant 3 ans avant Varun Sood; “Il m’a aidé à avancer”

Divya Agarwal a choqué tout le monde lorsqu’elle s’est fiancée à Apurva Padgaonkar, neuf mois après sa rupture avec Varun Sood. La gagnante de Bigg Boss OTT a maintenant révélé qu’elle connaissait Apurva depuis sept ans et qu’elle était également sortie avec lui pendant trois ans dans le passé. Elle a dit qu’Apurva l’avait aidée à surmonter sa séparation avec Varun avec qui elle était sortie pendant quatre ans.

Parlant de sa relation avec Apurva, Divya a déclaré qu’elle était en couple avec son fiancé avant de sortir avec Varun, mais ils se sont séparés. Cependant, ils ont continué à rester en contact et il a toujours été cet ami vers qui elle pouvait aller à tout moment. Elle était dans une phase difficile après avoir rompu avec Varun et Apurva était là pour elle comme une meilleure amie qui la soutenait comme un roc.

Divya a ajouté que même si elle ne s’attendait pas à une proposition d’Apurva, dans son esprit, elle savait qu’il était le genre de gars qu’elle voulait épouser. Avant de se séparer de Varun en mars de cette année, Divya était en couple avec l’ancien concurrent de Bigg Boss Priyank Sharma. Elle a dit qu’ils n’avaient pas encore fixé de date, mais elle est sûre que son mariage avec Apurva aura lieu l’année prochaine.

“Au début, il avait l’impression que nous avions des horaires de travail longs et différents, mais maintenant il comprend. J’ai toujours l’impression que dans une relation, même si deux personnes sont à l’opposé l’une de l’autre, ce qui compte, c’est à quel point on comprend et s’adapte à ce que le Nous n’avons pas encore fixé de date, mais le mariage aura lieu l’année prochaine. Tout dans ma vie s’est passé de façon imprévue. Pour l’instant, je veux juste profiter de ma vie avec lui”, a parlé d’Apurva dans son interview avec TOI. .

Lors de la célébration de son 30e anniversaire, Divya a partagé une série de photos de ses fiançailles avec Apurva. Sur l’une des photos, on peut voir Apurva embrasser Divya, tandis que sur une autre photo, on la voit porter sa bague. Varun a utilisé son compte Twitter pour partager un emoji calme. Beaucoup de gens ont supposé qu’il montrait sa réaction face aux fiançailles de Divya et ils ont exprimé leur déception car il n’y a plus aucun espoir que les deux puissent être ensemble.