Divya Agarwal RÉVÈLE la raison de sa rupture avec Varun Sood ; dit, ‘Mujhe gaaliyan bhi padi’ des fans

Divya Agarwal et Varun Sood étaient considérés comme le couple puissant de l’industrie de la télévision, cependant, l’actrice a choqué les fans lorsqu’elle a annoncé la nouvelle de leur rupture. Elle a écrit une longue note sur les réseaux sociaux révélant qu’ils se sont séparés sur une bonne note. Alors que Varun Sood a observé un silence complet sur leur rupture, Divya Agarwal dans sa récente interview a révélé la véritable raison de leur séparation. Elle a pris la responsabilité et a déclaré que c’était sa décision de publier les nouvelles sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Varun Sood et Divya Agarwal se sont-ils séparés ?

Dans une interview avec Hindustan Times, Divya Agarwal a déclaré qu’elle pouvait voir comment sa relation serait avec Varun Sood à l’avenir et qu’elle a donc trouvé qu’il valait mieux se séparer sur une note heureuse. Elle a été citée disant qu’il y a peu de choses qui sont privées et qu’il vaut mieux que ça reste comme ça. Elle a dit: “Le fait que je ne veuille pas parler de la raison pour laquelle nous avons renversé rend tout le monde fou, mais il y a quelques choses qui sont privées et vous les gardez pour vous. Je pouvais voir comment les choses se passeraient avec Varun, un quelques années plus tard, et il valait mieux finir le chapitre sur une bonne note… pour que les bons souvenirs restent avec moi.”

Divya Agarwal a également mentionné que c’était sa décision de publier la nouvelle de leur séparation sur les réseaux sociaux et qu’elle avait reçu beaucoup de critiques pour la rupture. “Mujhe gaaliyan bhi padi thi, mais je les ai ignorés”, a-t-elle déclaré.

L’histoire d’amour de Divya Agarwal-Varun Sood

C’est apparemment grâce à leurs ex que Varun Sood et Divya Agarwal seraient tombés amoureux l’un de l’autre. L’ex-petite amie de Varun et l’ex-petit ami de Divya étaient tombés amoureux l’un de l’autre, et les deux stars avaient le cœur brisé. C’est à cette époque qu’ils se sont bien liés et sont tombés amoureux.