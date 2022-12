Divya Agarwal réagit après avoir été brutalement trollé après ses fiançailles avec le beau Apurva Padgaonkar

Les trolls ont critiqué Divya Agarwal pour avoir prétendument abandonné Varun Sood et s’être fiancé au “riche” Apurva Padgaonkar. Elle leur a maintenant répondu. Elle a fait remarquer que ses abonnés devraient être sensibles et éviter de discuter de son passé, ajoutant qu’elle a été transparente sur toutes ses relations.

Divya a déclaré à ETimes : “Je ne voudrais pas commenter sa réaction, mais je m’attends à une certaine sensibilité de la part des fans concernant mes fiançailles. J’ai eu des relations et j’ai toujours été ouvert à ce sujet, mais cela ne devrait pas signifier que les internautes peuvent dire n’importe quoi. sur ma vie personnelle. Je suis fiancé maintenant et ils devraient faire preuve de sensibilité et ne pas parler de ma relation passée. Je suis dans un espace très heureux et j’ai hâte de vivre ma vie avec Apurva.

Divya avait mis en ligne une photo du moment qu’Apurva lui avait proposé lors des célébrations d’anniversaire. Elle et Aurva étaient sur la photo, ainsi que sa mère et son frère.

“J’ai toujours voulu une famille heureuse et Waheguru l’a entendu. Merci à chacun d’entre vous qui avez participé à la célébration… C’est en effet le jour le plus important de ma vie #missyoupapa”, a-t-elle légendé.

D’autres images montrent une Divya joyeuse qui se réjouit de recevoir l’amour et l’attention de son futur mari. Elle affiche également sa bague de fiançailles, avec BaiCo écrit dessus.

Tout en partageant le message, Divya a écrit : “Est-ce que j’arrêterai un jour de sourire ? Probablement pas. La vie est devenue plus brillante et j’ai trouvé la bonne personne avec qui partager ce voyage. Son #BaiCo. Une promesse éternelle. À partir de ce jour important, je vais ne jamais marcher seul. Rab Rakha (avec l’émoji de l’émulette nazar).”





Pour les non-initiés, Divya a déjà eu des relations amoureuses avec Varun Sood et Priyank Sharma.