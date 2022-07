Divya Agarwal partage une photo de retour avec l’ex-BF Priyank Sharma quelques jours après sa rupture avec Varun Sood; dit, ‘Aucun regret’

La star de téléréalité populaire Divya Agarwal a remporté l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT de Karan Johar. L’actrice a récemment partagé des photos de sa première émission de téléréalité Splitsvilla alors qu’elle célèbre ses 5 ans de voyage dans la série. La gagnante d’Ace of Space 1, Divya, a partagé une série de photos de son voyage dans la saison 10 de Splitsvilla. Baseer Ali et Naina Singh ont remporté la saison 10 de Splitsvilla.

Divya a partagé des photos avec l’hôte Rannvijay Singh, Baseer Ali, Priyanka Sharma et d’autres. Elle a légendé le message, “PLITSVILLA PHOTO DUMP !!! 5 ans à Splitsvilla ! Quel voyage incroyable ! Nous étions stupides, jeunes et super sauvages ! La magie a été ressentie par tout le monde et même aujourd’hui, elle occupe une place spéciale dans le cœur de beaucoup ! PAS DE REGRETS JUSTE APPRENDRE L’AMOUR !”

Regardez les photos –

Priyank a aimé les photos partagées par Ragini MMS Returns Divya. Pour les non-initiés, Divya et Priyank étaient en couple après avoir participé à Splitsvilla. Mais, les deux se sont séparés lorsque Priyank a participé à Bigg Boss 11. Divya est entrée dans la série et a mis fin à sa relation avec lui.

Plus tôt, Divya a attiré beaucoup d’attention après s’être séparée de Varun Sood. Le couple a rompu après s’être fréquenté pendant quatre ans. Sur le front du travail, Divya a été vue pour la dernière fois en tant que Harleen dans la saison 3 d’Abhay.