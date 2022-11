Divya Agarwal, gagnante de Bigg Boss OTT, fera ses débuts à Bollywood avec une grande bannière de production? Voici ce que nous savons

La star de la télé-réalité Divya Agarwal a fait sa marque lors de son séjour à la maison Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et est devenue la gagnante de l’émission en battant Shamita Shetty, Nishant Bhat, Raqesh Bapat et Pratik Sehajpal. Si l’on en croit les derniers rapports, Divya est prête à faire ses débuts à Bollywood avec une grande bannière de production.

Selon un rapport d’une agence de presse, Divya est en cours de préparation pour son prochain projet Bollywood. Elle serait en train de tourner pour son rôle et elle est très excitée et ravie de ses débuts sur grand écran. On dit aussi que le projet est financé par une grande maison de production. Cependant, plus de détails sur le projet et son rôle sont gardés secrets.

Ce n’est un secret pour personne que Divya a parcouru un long chemin depuis qu’elle est entrée dans l’industrie du divertissement. Étudiante en journalisme, Divya est devenue chorégraphe et a ensuite participé à la série Web Ragini MMS: Returns 2. Auparavant, elle a remporté l’émission de téléréalité Ace of Space 1 après avoir été finaliste à MTV Splitsvilla 10.

Après avoir remporté Bigg Boss OTT, Divya a également reçu beaucoup d’appréciation pour ses multiples avatars dans Cartel, produit par Ekta Kapoor. Elle a ensuite décroché un rôle important dans la troisième saison de la série Web de thrillers policiers Abhay avec Kunal Kemmu. Elle a ensuite été vue dans quelques vidéoclips, Bechari avec Karan Kundraa et Koi Shehri Babu. Elle s’est ensuite associée au chanteur de Bachpan Ka Pyaar, Rico, pour leur nouvelle chanson Nai Nai Nai.

Pendant ce temps, Divya a fait la une des journaux pour sa séparation avec Varun Sood. Elle avait dit qu’ils ne pouvaient pas être sur la même page et elle sentait qu’il n’y avait pas d’avenir avec lui. Cependant, elle a continué à être de bons amis avec Varun et ils ont également été vus traîner ensemble à diverses occasions.