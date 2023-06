Divorcer après 11 ans – Hollywood Life

Ancien Les vraies femmes au foyer du Potomac étoile Monique Samuel et son mari depuis 11 ans, Chris Samuels, se séparent. Monique, 39 ans, a demandé le divorce de l’ancien joueur de la NFL, 45 ans, selon PERSONNES, qui ont affirmé avoir reçu une confirmation du tribunal de la famille du comté de Montgomery. Elle aurait déposé une demande de dissolution de leur mariage le 14 avril, puis déposé une deuxième plainte pour que leur séparation devienne légale le 15 juin. Bien que le divorce n’ait pas encore été finalisé, le couple aurait une audience le mercredi 21 juin.

Le rapport arrive environ huit mois après PERSONNES a initialement affirmé que le mariage de Monique et Chris était terminé. Ni Monique ni Chris n’ont commenté publiquement le rapport de leur divorce imminent. Les futurs ex partagent trois enfants : des fils Christophe et Chasseet fille Milan. Ils se sont mariés pour la première fois en octobre 2012.

Bien qu’ils aient eu quelques problèmes conjugaux au cours de la première saison de Amour & Mariage : DC, qui a fait ses débuts en mai 2022, Monique a précédemment déclaré Les vraies femmes au foyer du Potomac a aidé son mariage lors d’un entretien en juillet 2022 avec Divertissement ce soir. « Les gens disent toujours que la télé-réalité détruit votre mariage. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que Les vraies femmes au foyer du Potomac en fait, à certains égards, a sauvé mon mariage. Chris et moi, avant de commencer à filmer cette émission, nous étions dans une situation très difficile », a-t-elle expliqué.

«Nous avions perdu toutes les rencontres de notre mariage. Une fois que nous avons commencé à filmer de la télé-réalité, cela nous a en fait aidés car cela nous a obligés à sortir ensemble. Nous avons donc pu sortir, raviver cette intimité et être enthousiasmés l’un par l’autre », a-t-elle ajouté. « Alors je ne vais pas mentir, saison deux RHOP sauvé mon mariage.

Bien que son mariage ait été à ce moment-là « sauvé », Monique a évoqué le fait qu’elle avait des plaintes similaires concernant son mari et leur partenariat lors de l’émission Bravo et Mariage d’amour. « Et à la fin de la journée, parfois, il faut encore revenir sur ces moments. Parce que certaines des choses que j’ai exprimées sur Amour et mariage : DC, les gens qui ont regardé Potomac ont vu que j’avais les mêmes préoccupations à l’époque. Ce n’est donc pas comme si c’était quelque chose de nouveau », a-t-elle noté.

Monique a annoncé qu’elle partait Potomac en décembre 2020, après une saison 5 intense qui l’a impliquée dans une altercation physique avec Candice Dillard. Un mois plus tard, elle a confirmé qu’elle ne reviendrait « jamais ». Monique a révélé qu’elle et son mari avaient rejoint Mariage d’amour en février 2022.

Chris n’est pas apparu sur le fil Instagram de Monique depuis décembre 2022, et elle ne lui a pas souhaité une bonne fête des pères en 2023. De plus, Chris n’a pas souhaité à Monique une bonne fête des mères et a abandonné son entreprise, Pas pour les mamans paresseuses.

