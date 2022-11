Divorce Sania Mirza-Shoaib Malik: un joueur de cricket pakistanais a trompé la star indienne du tennis menant à leur séparation?

Dans une tournure choquante des événements il y a quelques jours, Sania Mirza et Shoaïb Malik se seraient séparés. Les deux tourtereaux qui sont tombés amoureux l’un de l’autre et se sont mariés en 2010 ont touché le fond. Depuis un moment maintenant, il y avait des rapports selon lesquels tout n’allait pas bien entre les deux tourtereaux. Il y avait aussi des messages cryptés partagés par Sania Mirza qui sont devenus viraux en ligne et ont juste servi de carburant au feu de leur rapport de séparation. Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​gardé un silence stoïque sur leurs rapports partagés.

Sania Mirza a surpris Shoaib Malik en train de la tromper ?

Sania Mirza et Shoaib Malik se dirigent vers le divorce est le sujet de conversation de la ville et partout dans Entertainment News. Il y a eu des rapports sur Sania et Shoaib Malik vivant séparément pendant un certain temps. Un rapport ADN a déclaré que les reportages des médias sur le Pakistan étaient pleins de problèmes dans le paradis de Sania Mirza et Shoaib Malik. Les rapports ont en outre affirmé que l’infidélité pourrait être la raison pour laquelle Sania et Shoaib se séparent. On dit que Sania Mirza aurait surpris Shoaib Malik en train de la tromper. Il n’y a cependant aucune confirmation à ce sujet.

Sania et Shoaib fêtent l’anniversaire de leur fils

Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​accueilli un petit garçon en 2018. Ils ont récemment célébré son anniversaire à Dubaï. Shoaib a partagé quelques photos sur son gramme, cependant, Sania a sauté de publier quoi que ce soit sur son gramme. Récemment, Sania a posté une photo avec son fils disant : “Les moments qui m’ont permis de traverser les jours les plus difficiles.”

Vérifiez le message d’anniversaire de Shoaib Malik pour son fils ici:

Vérifiez le message de Sania Mirza avec son fils ici:

L’histoire d’amour de Sania Mirza et Shoaib Malik

Sania a révélé que Shoaib Malik avait planifié leur première rencontre. Ils se sont d’abord rencontrés en Australie dans la ville de Hobart. La star du tennis indien a révélé qu’elle traversait une période sombre de sa vie lorsque Shoaib est entrée dans sa vie. Et dans les cinq mois suivant leur rencontre, Sania Mirza et Shoaib Malik se sont mariés.