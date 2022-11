Divorce Sania Mirza-Shoaib Malik : des problèmes juridiques empêchent le couple star d’annoncer leur séparation ? Voici ce que nous savons

Sania Mirza et Shoaïb MalikLes rumeurs de divorce de sont venues comme un choc pour tout le monde. Le couple s’est marié en 2010 et a un fils ensemble. Leur mariage n’était rien de moins qu’un conte de fées, mais selon les mises à jour, des différences se sont glissées dans ce mariage parfait. Il a été rapporté que Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​touché le fond et se sont séparés. Mais si c’est vrai, pourquoi ne l’ont-ils pas encore officiellement annoncé ? La star du tennis et l’as du cricket ont observé un silence complet à ce sujet. En fait, une vidéo de leur émission ensemble a laissé les fans perplexes.

Pourquoi Sania Mirza et Shoaib Malik n’ont-ils pas officiellement annoncé leur divorce ?

Maintenant, il y a des rapports suggérant la raison du silence de Sania et Shoaib Malik. Tel que rapporté par Insidesport, Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​quelques complications juridiques qu’ils doivent résoudre avant de demander officiellement le divorce. Le couple a pris des engagements et signé des contrats pour des émissions qu’ils doivent tourner ensemble et ce n’est qu’après qu’ils pourront annoncer leur séparation.

Il y a quelques jours à peine, une vidéo de Sania Mirza et Shoaib Malik était devenue virale sur les réseaux sociaux. Cela avait laissé les fans complètement confus alors que leurs rumeurs de divorce étaient à leur apogée. Le spectacle s’appelle The Mirza Malik Show. Alors que la promo est devenue virale sur les réseaux sociaux, les fans ont pu sentir qu’il y avait des problèmes dans leur paradis compte tenu de leur langage corporel. Mais seuls Sania Mirza et Shaoib Malik peuvent mettre un terme à toutes ces spéculations et rumeurs.

Regardez la vidéo de Sania Mirza-Shoaib Malik ci-dessous :

Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​ensemble un fils nommé Izhaan. Le jour de l’anniversaire de Sania, Shoaib a publié un message lui souhaitant. Certains ont affirmé qu’il s’agissait d’une réponse à tous ceux qui prédisaient leur divorce. Leurs fans croisent les doigts et espèrent qu’ils resteront ensemble.