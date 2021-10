Divorce Samantha Prabhu-Naga Chaitanya : Kangana Ranaut accuse Aamir Khan et le traite d’« expert en divorce » | Nouvelles régionales

New Delhi: Après que le couple de stars préféré de Tollywood, Samantha Prabhu et Naga Chaitanya, aient annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux, l’actrice Kangana Ranaut a déclaré que chaque fois que le divorce se produisait, c’était toujours la faute d’un homme et a insinué qu’Aamir Khan est un » expert en divorce » et une » tante à l’agonie » est la raison de la séparation.

Kangana Ranaut a profité de ses histoires Instagram pour écrire une longue note, lui donnant la tranquillité d’esprit sur les derniers développements. « Chaque fois que le divorce se produit, la faute est toujours de la part de l’homme… peut sembler orthodoxe ou trop critique, mais c’est ainsi que Dieu a fait de l’homme et de la femme leur nature et leur dynamique… Primitivement, scientifiquement, il est un chasseur et elle est une nourricier. Arrêtez d’être gentil avec ces gosses qui changent les femmes comme des vêtements et prétendent ensuite être leurs meilleures amies… oui sur cent une femme peut se tromper, mais c’est le ratio », a écrit l’actrice de Thalaivii.

Elle a en outre qualifié ces hommes de gosses et a reproché aux médias de les avoir prétendument soutenus. « Honte à ces gamins qui reçoivent les encouragements des médias et des fans. Ils les saluent et jugent la femme… La culture du divorce se développe comme jamais auparavant ».

Kangana a poursuivi en suggérant que Naga Chaitanya, qui a travaillé avec Aamir Khan à Laal Singh Chaddha, a été influencé par lui et a mis fin à sa relation avec Samantha de plus d’une décennie. « Cet acteur sudiste qui a soudainement divorcé de sa femme était marié depuis 4 ans et en couple avec elle depuis plus d’une décennie est récemment entré en contact avec une superstar de Bollywood qui est aussi connue comme experte en divorce de Bollywood… », a affirmé le jeune homme de 34 ans.

Appelant Aamir une « tante à l’agonie » qui a ruiné la vie de nombreux enfants, elle a conclu: « A ruiné la vie de nombreuses femmes et enfants, est maintenant sa tante phare et agonie… alors tout s’est bien passé… Ce n’est pas un aveugle élément dont nous savons tous de qui je parle ».

Récemment, Aamir Khan avait annoncé sa séparation avec sa seconde épouse de 15 ans Kiran Rao. Les deux sont en bons termes et ont même donné une interview conjointe après la fin de leur mariage. Auparavant, Aamir était marié à Reena Dutta.

Le père de Naga Chaitanya, Nagarjuna Akkineni, a réagi plus tôt à la rupture « malheureuse » et a affirmé que Samantha « sera toujours chère » à sa famille. « Le cœur lourd, permettez-moi de dire ceci ! Ce qui s’est passé entre Sam et Chay est très malheureux. Ce qui se passe entre une femme et son mari est très personnel. Sam et Chay me sont tous les deux chers. Ma famille chérira toujours les moments passés avec Sam et elle nous sera toujours chère ! Que Dieu les bénisse tous les deux avec force », a écrit l’acteur sur Twitter.