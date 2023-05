Divorce houleux de Kim Zolciak: la star de la réalité veut que l’ancien pro de la NFL soit testé pour des problèmes de sécurité pour les enfants

Kim Zolciak a déposé une requête mardi pour faire tester son ex-mari, Kroy Biermann, en raison de préoccupations concernant la sécurité de ses enfants.

Les documents judiciaires, obtenus par Fox News Digital, affirment que Zolciak a vu Biermann « fumer de la marijuana » et maintenant la star de la télé-réalité a de « sérieuses inquiétudes » pour le bien-être des enfants.

La star de « Real Housewives of Atlanta » insiste pour que Biermann, qui a demandé le divorce le 5 mai, soit soumis à un « dépistage de drogue sur cinq panneaux pour les follicules pileux ».

Biermann demande «la garde légale et physique unique temporaire et permanente» de leurs quatre enfants mineurs: Kroy, 11 ans; Kach, 10 ans ; et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. L’ancien ailier défensif des Falcons d’Atlanta a également adopté les filles adultes de Zolciak d’une relation précédente, Ariana et Brielle Zolciak-Biermann.

Pendant ce temps, Zolciak cherche à obtenir « la garde physique principale et conjointe temporaire et permanente des enfants mineurs » en plus d’une « pension alimentaire permanente temporaire » de Biermann.

Des documents obtenus par Fox News Digital ont révélé que l’ancien joueur de la NFL avait déposé une requête en divorce à Atlanta au motif que « le mariage est irrémédiablement rompu ».

Zolciak a ensuite déposé sa propre requête. Biermann a depuis déposé une requête pour que les demandes de divorce séparées soient consolidées.

Selon le magazine People, citant deux sources, la séparation du couple serait en grande partie due à leurs problèmes financiers persistants.

En plus de leurs malheurs conjugaux, Zolciak et Biermann doivent à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés de 2013, 2017 et 2018, selon des documents séparés obtenus par Fox News Digital.

Dans sa requête en divorce, Biermann affirme que « les parties ont accumulé certaines dettes et obligations au cours de ce mariage », et il demande un « partage équitable de celui-ci ».

« Aucune déclaration ne sera publiée », avait précédemment déclaré le représentant de Zolciak à Fox News Digital à propos du divorce. Fox News Digital a contacté le représentant de Zolciak concernant les impôts impayés.

Zolciak a déjà joué dans « RHOA » avant de trouver son futur mari à travers la série et sa co-star, Shereé Whitfield.

Le couple s’est marié en grand, avec une émission dérivée mettant en lumière leurs noces de novembre 2011, puis a reçu son propre programme axé sur la famille en fonction de leur bouffonneries tapageuses, « Ne soyez pas en retard. »

