Divorce de Sania Mirza-Shoaib Malik: Quand la star du tennis a dit “Pas facile pour Izhaan de rester loin de son père, je veux que ma famille…”

Étoile de tennis Sania Mirza et joueur de cricket pakistanais Shoaïb MalikLe mariage de aurait touché le fond. Plusieurs rapports suggèrent qu’ils se sont séparés. Tout a commencé avec Sania Mirza qui a publié un article sur les “temps difficiles”. Les rumeurs disent qu’ils se sont séparés et qu’un scandale de tricherie serait à l’origine de leur séparation. Aucun d’entre eux n’a rompu son silence sur les récents rapports. Ils ont un fils ensemble Izhaan et il fut un temps où Sania Mirza avait dit qu’elle voulait que sa famille soit ensemble.

Quand Sania Mirza parlait de famille en temps de Coronavirus

C’est pendant la pandémie que Sania Mirza et Shoaib Malik vivaient dans deux pays différents. La star du tennis était en Inde avec son fils tandis que Shoaib Malik était avec sa mère. Dans une interview avec The Indian Express, Sania Mirza l’avait décrit comme une période difficile car ils étaient loin l’un de l’autre et Izhaan aussi était loin de son père. Elle a été citée disant qu’elle voulait que sa famille soit à nouveau réunie car il n’est pas facile pour elle ou Izhaan d’être loin de Shoaib. Sa citation était la suivante : “J’ai vraiment hâte d’être à nouveau en famille et d’être au même endroit. Ce n’est vraiment pas facile de rester loin de mon mari et pour Izhaan de rester loin de son père. Aucune quantité d’appels vidéo virtuels peut rendre justice à une rencontre en personne.”

Sania Mirza avait également mentionné que ce sont des personnes positives et peu importe la situation, elle était heureuse que Shoaib soit là pour sa mère âgée à l’époque du Coronavirus.

Les fans de Sania Mirza et Shoaib Malik espèrent vraiment qu’ils résoudront leurs différences et se remettront ensemble. Pour plus d’informations sur le divertissement, regardez cet espace.