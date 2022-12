Divorce de Sania Mirza-Shoaib Malik : le joueur de cricket Ace dément subtilement les rumeurs de divorce avec sa bio Instagram ? [READ MORE]

Sania Mirza et Shoaïb MalikLa saga du divorce de fait la une des journaux depuis quelques mois maintenant. Apparemment, un ami proche a confirmé que le couple s’était séparé. Le poste cryptique de Sania Mirza a également ajouté de l’huile sur le feu. Cependant, ils n’ont encore rien annoncé officiellement. Ni Sania Mirza ni Shoaib Malik n’ont réagi aux rumeurs de divorce. Entre tout cela, un spectacle a été lancé appelé ‘Le spectacle Mirza Malik’. Maintenant, la biographie Instagram de Shoaib Malik a laissé tout le monde confus quant à l’état de leur relation.

La bio Instagram de Shoaib Malik attire l’attention

La biographie Instagram de Shoaib se lit comme suit : “Athlète, mari d’une superfemme @mirzasaniar, père d’une vraie bénédiction.” Maintenant, les fans se demandent s’ils se sont réellement séparés ou non. Ou s’ils ont réparé leurs différences et sont redevenus un couple. La confusion ne peut être résolue que lorsque Sania et Shoaib rompent leur silence à ce sujet.

Sania Mirza et Shoaib Malik se sont mariés en 2010. Ils auraient eu une cérémonie musulmane à Hyderabadi et se seraient mariés selon les coutumes pakistanaises au Pakistan. Ils se seraient rencontrés en 2003 et il leur aurait fallu 6 longues années pour décider qu’ils voulaient se marier. Ils ont un fils ensemble qui est actuellement avec Sania Mirza. Pendant le confinement, Sania Mirza avait expliqué comment elle se trouvait en Inde pendant que le joueur de cricket s’occupait de sa mère au Pakistan. Dans son autobiographie, Sania Mirza a partagé qu’il est entré dans sa vie alors qu’elle traversait une période difficile sur le plan professionnel. Et également cité, “Les gens peuvent sortir avec une personne pendant des années mais rompre dès qu’ils se marient. Certaines personnes peuvent sortir ensemble pendant un mois et se marier. Nous avons eu de la chance de nous être trouvés, nous avons décidé rapidement et ressenti la même chose les uns des autres.”