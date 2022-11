Divorce de Sania Mirza-Shoaib Malik : la mannequin pakistanaise Ayesha Omar répond à un fan qui lui pose des questions sur ses projets de mariage avec le joueur de cricket

Les rapports faisant état de problèmes à Sania Mirza et au paradis de Shoaib Malik se poursuivent depuis un certain temps maintenant. Il a été rapporté que les deux sont officiellement divorcés et qu’ils vivent séparément depuis longtemps et coparentalité de leur fils Izhaan.

On disait également que la liaison extraconjugale de Shoaib avec le mannequin pakistanais Ayesha Omar était la raison de son divorce avec Sania. Au milieu des rumeurs en cours, Ayesha est maintenant venue au premier plan pour répondre aux spéculations sur sa prétendue relation avec Shoaib.

Selon plusieurs médias, Ayesha était tenue pour responsable des turbulences dans le mariage de Sania et Shoaib. Il y a presque un an, Ayesha et Shoaib ont travaillé ensemble pour une séance photo et ils ont développé une proximité sur les plateaux. Shoaib avait également fait l’éloge d’Ayesha en disant qu’elle l’avait beaucoup aidé pendant leur tournage.

Alors que les rapports sur le divorce de Sania et Shoaib faisaient surface en ligne, les photos intimes de Shoaib et Ayesha du tournage étaient également devenues virales sur Internet. Bientôt, Ayesha est devenue le sujet de conversation de la ville et les gens étaient curieux de connaître son équation avec le joueur de cricket pakistanais.

Récemment, l’un des fans a demandé à Ayesha par curiosité si elle allait se marier avec Shoaib au milieu de son divorce avec Sania. Clarifiant sa position, Ayesha a remis les pendules à l’heure qu’elle et Shoaib ne sont que de bons amis.

Lorsqu’un fan lui a demandé si elle prévoyait de se marier avec Shoaib, Ayesha a répondu : “Non, pas du tout. Il est marié à Sania et je respecte le couple. Shoaib et moi sommes de bons amis et sympathisants. Nous nous respectons mutuellement. beaucoup d’autres. Ces types de relations existent aussi dans le monde.

Ayesha Omar a une belle réponse pour un commentateur demandant si elle se marie avec Shoaib Malik ?? #AyeshaOmar #SaniaMirza #ShoaibMalik pic.twitter.com/JpI2PtkTzC Galaxie Lollywood (@galaxylollywood) 8 novembre 2021

Au milieu des rumeurs de divorce, Shoaib a souhaité à Sania son 36e anniversaire. Alors que les fans appréciaient le couple star en pensant que tout allait bien pour le couple, un autre message énigmatique de Sania a de nouveau soulevé des sourcils. Dans son message, elle a parlé d’être blessée et d’avancer dans la vie.

Sania et Shoaib, qui sont mariés depuis 12 ans et ont un fils Izhaan, ont gardé un silence stoïque sur leur vie personnelle. Ils se sont mariés en 2010 et ont déménagé à Dubaï après leur mariage.