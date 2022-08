Divorce de Rajeev Sen-Charu Asopa: le frère de Sushmita Sen RÉVÈLE si les deux ont réparé leurs différences

Le couple populaire Charu Asopa et le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, qui se sont mariés en 2019, ont constamment fait l’actualité de leur divorce. L’actrice de Mere Angne Mein a pris une voie légale et a accusé son ex-mari Rajeev. La nouvelle du divorce de Charu et Rajeev a choqué tout le monde. Charu a accusé Rajeev de répandre des mensonges à son sujet, tandis que ce dernier a affirmé qu’elle avait caché son premier mariage.

Eh bien, récemment, les gens pensent que Charu et Rajeev sont tous prêts à réparer leurs différences. Il y a quelques heures, Rajeev a partagé une photo de lui avec sa femme, Charu, sur sa page Instagram. Il l’a légendé avec une émoticône de rose. L’acteur a été interrogé sur le cliché et les deux ont concilié leurs différences. Le beau gosse a été cité par ETimes TV en disant : “Pour mon dernier message, la photo dit tout.”

Les internautes ont inondé le message de commentaires et un utilisateur a écrit: “Soyez des différences entre les gars matures, sab m hote h …. ce sont les chapitres de la vie, vous devez lire chaque page”. Alors qu’un autre a dit: ‘Wow! Un bon message est que les personnes qui ont des différences devraient se rassembler. Les nouvelles du divorce de Rajeev Sen-Charu Asopa ont saisi le nouvelles de divertissement endroit.

Rajeev a même partagé une vidéo de sa visite à sa fille Ziana et a félicité son ex-épouse pour avoir pris soin de leur fille qui souffre de la maladie mains-pieds-bouche. Il a même qualifié Charu de belle lorsqu’elle a partagé une photo dans un sari rouge.

Charu et Rajeev se sont mariés il y a 3 ans et depuis l’année dernière, les deux ont attiré l’attention alors qu’ils revendiquaient leurs différences dans leur mariage.