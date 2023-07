Christine Baumgartner a demandé le divorce de Kevin Costner en mai après 18 ans de mariage.

Depuis le dépôt de sa requête au motif de « différences irréconciliables », Christine s’est battue contre Kevin à la fois dans les documents juridiques et dans la salle d’audience pour sa juste part des actifs acquis depuis leur mariage en 2004.

L’acteur primé aux Oscars a été marié à Cindy Silva pendant 16 ans avant de se séparer en 1994. Silva aurait reçu un règlement de 80 millions de dollars.

Avant la comparution de mercredi devant le tribunal et un nouveau dossier de Costner demandant à Baumgartner de payer près de 100 000 $ en honoraires d’avocat, nous examinons ce qui est en jeu pour le couple séparé dans leur rupture amère.

KEVIN COSTNER DEVRA PAYER 129 000 $ EN PENSION MENSUELLE POUR ENFANTS, DIT LA DÉCISION PROVISOIRE DU JUGE

Composé Carpinteria

Costner a acheté une immense propriété en bord de mer à l’extérieur de Santa Barbara, en Californie, avant d’épouser Baumgartner.

Le complexe de 10 acres, qui comprend un terrain de baseball, plusieurs résidences et 500 pieds d’une plage privée, a déjà été répertorié en 2017 pour 60 millions de dollars, mais Costner a retiré la propriété du marché avant qu’elle ne soit vendue.

Le domaine vaut maintenant environ 145 millions de dollars.

L’ÉPOUSE DE KEVIN COSTNER DOIT DÉMÉNAGER DE LA MAISON DE CALIFORNIE D’ICI LA FIN DU MOIS, LES RÈGLES DU JUGE

Une controverse majeure dans leur divorce impliquait que Baumgartner refusait de quitter les résidences de plusieurs millions de dollars après leur rupture.

Un accord prénuptial aurait stipulé que Baumgartner quitterait non seulement la maison dans les 30 jours, mais ne vivrait plus dans aucune de ses propriétés s’ils divorçaient.

Baumgartner a refusé de quitter la résidence plus de deux mois après avoir demandé le divorce, et le juge Thomas Anderle lui a ordonné de quitter les lieux, avec une date de départ fixée au 31 juillet.

Dans sa déclaration initiale, Costner a affirmé avoir déposé 1 million de dollars sur son compte dans le cadre de leur accord prénuptial. L’accord stipulait également qu’elle recevrait un total de 200 000 $ lors du mariage et après leur premier anniversaire. Costner a déclaré que cette somme est maintenant passée à « 1 450 000 $, qu’elle peut utiliser à sa discrétion, y compris pour trouver un autre logement ».

Baumgartner a répondu aux tribunaux en disant qu’elle « n’a pas accepté les fonds que Kevin a tenté de transférer et a demandé qu’ils soient restitués dans l’attente de cette décision. En conséquence, les fonds déposés sur ce compte continuent d’appartenir à Kevin, et il n’y a aucune explication raisonnable pour Kevin. insistance pour que Christine utilise ces fonds pour les frais. »

Elle a affirmé que Costner était malhonnête en prétendant faire le plus [he] peut raisonnablement faire pour rendre le divorce aussi fluide que possible pour nos enfants », car ses actions ont montré « précisément le contraire » lorsqu’il « a cherché à expulser sa femme et ses enfants de leur domicile ».

Costner a nié l’allégation selon laquelle il « chasse » leurs enfants hors de la maison et a déclaré que les enfants seraient à la maison « pendant la période où ils seraient sous ma garde ».

KEVIN COSTNER ET CHRISTINE BAUMGARTNER SE BATTENT SUR LES FINANCES MENSUELLES APRÈS LA VICTOIRE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR’S COURT

Lorsque Costner a offert 51 000 $ par mois pour la garde, elle a écrit dans une déclaration : « Je ne peux pas fournir de logement et de soins aux enfants à un niveau proche de leur style de vie habituel avec les 51 000 $/mois. Kevin propose de payer une pension alimentaire pour enfants.

Les questions d’argent

Baumgartner a soumis un rapport de juricomptable indiquant que le flux de trésorerie brut réel de Costner pour l’année civile 2022 était de 24 518 887 $, soit 2 043 241 $ par mois.

Elle a initialement demandé une pension alimentaire mensuelle de 248 000 $ à Costner, mais recevra 129 755 $ par mois selon une décision provisoire rendue par le juge Anderle mardi.

Le couple séparé devront chacun payer 50 % des frais de santé, de sports et d’activités parascolaires de leurs trois enfants.

AUDIENCE DE DIVORCE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER: CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR SON AVOCAT CÉLÉBRITÉ

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Le Acteur de « Danse avec les loups » et Baumgartner ont tous deux demandé la garde partagée de leurs trois enfants : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans.

Costner devra payer 200 000 $ en frais d’avocat et 100 000 $ en frais médico-légaux.

Les paiements seront effectués le « premier de chaque mois » avec « un crédit pour les sommes versées entre le 1er juillet et le 12 juillet », selon les documents judiciaires.

Et après

Costner a déposé son propre dossier lundi et a demandé à Baumgartner de payer 99 225 $ en honoraires et frais d’avocat de ses avocats plaidant le contrat de mariage en mai et juin, dans des documents obtenus par Fox News Digital.

« Le défendeur a engagé des honoraires d’avocat de 29 850 $ auprès de Misho Law Group pour des travaux directement liés à l’application de la disposition de la PMA (accord prénuptial) qui oblige le requérant à quitter la résidence de propriété séparée du défendeur », indiquent les documents.

« Ce travail comprenait, mais sans s’y limiter : des conférences téléphoniques et des e-mails à destination et en provenance du co-conseil, des conférences téléphoniques avec le client, la rédaction, l’examen et la révision de la demande d’ordonnances, l’examen des plaidoiries d’opposition du requérant, l’examen et la révision de l’intimé. mémoires en réplique et comparution à l’audience du 5 juillet 2023. »

Son principal conseiller juridique, Laura Wasser, de Wasser, Cooperman & Mandles, a écrit dans la déclaration que son cabinet n’avait pas encore « préparé de factures pour le temps facturé en juillet ».

Des pages de factures expurgées de Wasser, Cooperman & Mandles ont été incluses dans le dossier, qui comprenait une « révision et révision » de 5 100 $ d’une déclaration de client, une « recherche juridique » pour 2 250 $ et une « Révision – Maisons Airbnb à Motecito » pour 612,50 $.

La somme totale des heures et le montant facturé sur la facture de 27 pages ont également été supprimés des archives judiciaires.

Une audience au tribunal concernant le nouveau dossier de Costner a été fixée au 2 août.