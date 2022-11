Divorce de Charu Asopa-Rajeev Sen : le frère de Sushmita Sen révèle la relation amoureuse de l’actrice avec Karan Mehra

L’interview de Charu Asopa avec Siddharth Kannan est devenue virale. Dans l’interview, elle a affirmé que son ex-mari, Rajeev Sen, était toxique, jaloux et l’a accusé de l’avoir abandonnée à plusieurs reprises. Elle a également déclaré qu’il avait levé la main sur elle au moins deux fois et l’avait trompée lorsqu’elle était dans le huitième mois de sa grossesse. Dans une interview accordée à Hindustan Times, elle a déclaré qu’elle avait l’esprit malade pour lui faire de telles fausses allégations. Rajeev Sen a déclaré que sa femme voulait tout le temps jouer les victimes. Il l’a appelée égoïste. Il a dit que sa famille avait toujours été très aimante et solidaire envers Charu Asopa, et pourtant elle a formulé de telles “allégations honteuses”. Il a dit au journal : “Je ne mérite pas ça. Je ne lui pardonnerai jamais cette torture et cette humiliation.”

Il semble que Rajeev Sen ait partagé un certain nombre de notes vocales qui lui ont été envoyées par la mère de Charu Asopa, Neelam. Il convient de noter que Charu Asopa a déclaré qu’elle était dévastée lorsque sa mère a refusé de la croire dans l’affaire Rajeev Sen. Rajeev Sen a déclaré à Hindustan Times que sa belle-mère avait révélé la romance de Charu avec l’acteur de télévision Karan Mehra. Il semble qu’elle ait fait une bobine romantique avec lui. Il a dit qu’il n’avait entendu parler de Karan que par sa belle-mère et qu’il n’avait aucune idée de l’amitié de Charu Asopa avec lui.

Rajeev Sen a déclaré qu’elle avait menti tout du long et qu’elle avait des problèmes de confiance. Il a dit que sa mère lui avait dit que les relations antérieures de Charu Asopa avaient également pris fin pour la même raison. Il a convenu qu’il perd son sang-froid. Il a dit qu’il l’avait perdu uniquement parce qu’il avait été provoqué par son ex-femme. L’homme d’affaires a également affirmé qu’il s’était abstenu de discuter de leur vie personnelle dans les médias. Rajeev Sen a déclaré qu’il n’avait fait que répondre aux allégations. Il a dit que ça faisait mal de voir comment Charu Asopa utilisait Ziana comme bouclier. Il a soutenu que les choses auraient pu être différentes si elle n’avait pas parlé aux médias à chaque fois.

Il a également dit qu’il en avait absolument fini avec Charu Asopa et qu’il ne souhaitait plus être dans le mariage. Il a dit qu’elle avait besoin d’être bien guidée dans la vie. Il a également dit qu’il était inquiet pour la sécurité de sa fille Ziana.