Divorce de Charu Asopa-Rajeev Sen : l’actrice s’effondre alors qu’elle révèle que son ex-mari l’a accusée d’avoir eu une liaison avec le chauffeur

Charu Asopa se sent impuissante dans sa relation avec Rajeev Sen et finalement, elle a pris l’appel pour y mettre fin. Le drame du divorce de Charu et Rajeev dure depuis un certain temps déjà, mais il est maintenant devenu le sujet le plus discuté en ville. Le couple est sorti et lave ouvertement son linge sale en public, ce qui attire beaucoup de regards. Dans sa récente interview avec Sidharth Kannan, Charu a été vue en train de pleurer et d’exprimer son impuissance à ne pas comprendre ce qui n’allait pas entre elle et Rajeev et a affirmé qu’elle se méfiait souvent et avait l’impression d’avoir une liaison avec n’importe qui et tout le monde. Rajeev Sen a récemment été accusé d’avoir eu une liaison entre Charu et l’acteur de télévision Karan Mehra qui l’a critiqué et a même prétendu porter plainte pour diffamation contre lui.

Regardez la vidéo de Charu Asopa en panne et alléguant que Rajeev Sen l’accuse d’avoir une liaison avec son chauffeur

Charu dans sa dernière interaction peut être vue ouvrir son cœur à Sidharth et alléguer que Rajeev se méfie toujours d’elle et pense que j’ai une liaison avec quelqu’un ou l’autre. Il a même l’impression que j’ai une liaison avec le chauffeur et que je ne peux vraiment rien y faire. Cette vidéo de Charu a reçu des réponses mitigées du public, certains compatissent à son impuissance tandis que d’autres se sentent mal que sa vie personnelle soit ouverte en public. Rajeev n’est pas affecté par l’allégation de Charu sur lui et la traite de menteuse et a même exigé qu’il y ait un test de détection de mensonge lorsque Charu parle de leur mauvaise relation ou de lui. Alors que Charu a même révélé que Sushmita lui avait demandé de partir si elle n’était pas heureuse et a dit qu’elle devrait toujours se choisir avant tout le monde.