Divorce de Charu Asopa-Rajeev Sen : l’actrice de Mere Angne Mein qualifie son ex-mari de « doubles standards » ; dit qu’elle partage des problèmes conjugaux avec sa belle-sœur Sushmita Sen

La nouvelle de la séparation de Charu Asopa et Rajeev Sen a laissé leurs fans sous le choc. Le couple s’est marié après avoir été en couple pendant un an. Il y a un fort buzz que Charu et Rajeev sont tous prêts à régler leurs différends et vont se rafistoler. Mais l’actrice de Mere Angne Mein s’est exprimée à propos de ce buzz en cours dans une interview avec Pinkvilla. L’actrice a déclaré que leur décision de se séparer avait été prise après une série de problèmes non résolus accumulés. Charu partage un lien profond et fort avec la sœur de Rajeev, Sushmita Sen.

Dans une interview, Charu a déclaré qu’elle était seule en ces temps difficiles. Elle a même dit qu’il n’y avait pas un seul problème à régler mais trop de choses qui échappent à la compréhension de quiconque maintenant. Elle a même révélé qu’elle trouvait du réconfort à partager ses problèmes avec sa belle-sœur Sushmita. Charu a dit que sa belle-sœur est une personne merveilleuse et qu’elle continue de lui parler souvent de ses problèmes. Les nouvelles de divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen ont pris la place dans le Nouvelles du divertissement.

La femme de 34 ans a dit que son avocat, son frère et sa belle-sœur étaient son plus grand soutien. Elle a même dit que sa fille Zianna, qui souffrait d’une maladie des mains, de la bouche et des jambes, n’était pas bien et qu’elle s’occupait d’elle toute seule. Au milieu des rapports de divorce, Rajeev a partagé une photo romantique sur son Instagram et a laissé tout le monde choqué. Charu a déclaré que la photo de Rajeev l’avait choquée, tout comme ses fans. Elle a dit: «Je ne sais pas ce qu’il pense et je ne comprends pas ces doubles standards des gens. Nous n’avons pas parlé de quoi que ce soit parce que nous avons seulement fait la navette légalement. Nous nous envoyons des avis les uns aux autres.’. Elle a en outre déclaré que chaque fois que son avocat s’approchait de l’avocat de Rajeev, elle refusait de répondre, ce qui retardait l’ensemble de la procédure de divorce.

Les nouvelles du divorce de Charu et Rajeev ont attiré toute l’attention et leurs fans veulent qu’ils se réconcilient.