Divorce de Charu Asopa-Rajeev Sen : l’actrice de Mere Angne Meiin révèle que son ex-mari l’a trompée pendant sa grossesse ; voici ce qu’elle a dit

Charu Asopa et Rajeev Sen ont attiré beaucoup d’attention ces jours-ci avec leurs nouvelles de divorce. Les deux sont sortis ensemble pendant quelques années avant de se marier en juin 2019. Les deux sont les fiers parents de leur fille Zianna. Charu et Rajeev ont tous deux traité des problèmes d’incompatibilité et se sont mutuellement accusés de leur mariage difficile. Il y a un mois, le couple était sur le point de se séparer, mais ils ont donné une autre chance à leur relation pour leur fille.

Après avoir donné une autre chance à leur mariage, Charu s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas être dans une relation conjugale au prix de sa paix. Eh bien, l’actrice dans une interview avec Pinkvilla a accusé Rajeev de l’avoir trompée pendant sa grossesse. Charu a déclaré qu’elle restait à Bikaner pendant quelques mois avant de retourner à Mumbai et qu’il partirait tôt le matin à 11 heures pour son gymnase à Bandra. Elle a même dit que Rajeev rentrerait chez lui le soir vers 23 heures. Elle l’avait même interrogé sur son retard et lui avait fait confiance. Elle a dit que Rajeev est allé une fois à Delhi sans le lui dire et c’est à ce moment-là qu’elle a découvert qu’il la trompait.

Charu a ajouté en disant que tout le monde était au courant. Elle a dit qu’elle l’aimait tellement qu’elle a acheté toutes ses excuses et est tombée amoureuse de lui. Elle a toujours enseigné de lui donner des chances. Charu a même révélé que Rajeev est comme ça et qu’il ne changera jamais.