Divorce de Charu Asopa-Rajeev Sen : l’actrice de Mere Angne Meiin parle de la demande de test du détecteur de mensonges de son ex-mari ; voici ce qu’elle a dit

L’actrice de télévision populaire Charu Asopa a récemment fait les manchettes pour son mariage brisé avec son ex-mari Rajeev Sen. Le couple a connu plusieurs hauts et des bas dans leur relation et a laissé leurs fans inquiets pour leur fille Ziana. Charu et Rajeev ont tous deux décidé de demander le divorce, mais ils ont donné une autre chance à leur lien en octobre.

Récemment, l’actrice de Mere Angne Meiin, Charu, a fait plusieurs allégations contre Rajeev et a révélé qu’il l’avait agressée physiquement. Elle a même laissé ses fans sous le choc en disant que Rajeev l’avait trompée pendant sa grossesse. Dans une interview avec TellyChakkar, Charu a parlé de Rajeev voulant faire un test de détection de mensonge. Elle a qualifié Rajeev de père absent et a déclaré qu’il n’était jamais allé chez le médecin ou à d’autres occasions. Elle a dit qu’il essayait maintenant de prouver à la société qu’il était un bon père alors que la réalité se révélait.

Charu a même déclaré qu’elle serait la personne la plus heureuse si le test du détecteur de mensonges était effectué et a déclaré qu’elle avait toujours rompu le silence lorsque les allégations sont devenues absurdes lorsque Rajeev a affirmé qu’elle était mentalement instable. Il a même accusé Charu de cacher son premier mariage. La relation difficile de Charu et Rajeev est à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Charu a dit à Pinkvilla que Rajeev ne changerait jamais en tant que personne et elle lui a toujours appris à lui donner des chances.