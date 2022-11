Divorce Charu Asopa-Rajeev Sen : Nisha Rawal réagit après l’apparition du nom de Karan Mehra

Le drame de divorce en cours de Charu Asopa et Rajeev Sen doit être l’un des plus laids de mémoire récente. Charu Asopa ne se retient pas maintenant et a révélé certains éléments troublants de son mariage. L’actrice a déclaré qu’il avait l’habitude de quitter la maison sans lui donner aucune indication. Elle a dit que Rajeev Sen avait levé la main sur elle à plusieurs reprises. Charu Asopa a déclaré qu’il la dénigrerait auprès de ses collègues, ce qui lui aurait fait perdre son travail. Ce n’est pas tout. Charu Asopa a déclaré que Rajeev Sen l’aurait trompée alors qu’elle était enceinte de huit mois. Il quittait la maison en disant qu’il était allé au gymnase et qu’il serait absent de la maison pendant des heures.

Mais le vrai choc a été l’interview de Rajeev Sen au Hindustan Times. Dans l’interview, il a déclaré que sa belle-mère avait partagé une bobine de Karan Mehra et elle qui avait l’air romantique. Karan Mehra a catégoriquement nié une telle chose et a même déclaré qu’il intenterait une action en diffamation contre Rajeev Sen. Maintenant, quand ETimes a contacté Nisha Rawal, elle a refusé de faire un commentaire à ce sujet. Elle a été citée comme disant que tout le monde a beaucoup de problèmes ces jours-ci et qu’elle préfère ne pas se livrer.

Charu Asopa a déclaré que ce que Rajeev Sen avait fait en entraînant Karan Mehra dans l’affaire était un pur calvaire. Rajeev Sen s’est clarifié auprès d’ETimes TV. Il a dit qu’il n’avait jamais dit que Karan Mehra et Charu Asopa avaient une liaison. Il a dit que sa belle-mère Neelam Asopa lui avait parlé des reels de Charu avec Karan Mehra. Il a dit que l’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avait mal compris sa déclaration. Charu Asopa l’a accusé d’être un mari suspect. Le frère de Sushmita Sen a déclaré à la publication qu’il était un mari protecteur et possessif, mais qu’il ne l’a jamais soupçonnée.