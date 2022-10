Divorce Charu Asopa-Rajeev Sen : l’actrice emménage dans une nouvelle maison avec sa fille Ziana ; Le frère de Sushmita Sen dit qu’un test au détecteur de mensonges est nécessaire

Le mariage de Charu Asopa et Rajeev Sen fait l’actualité et comment. Dans un Vlog, Charu Asopa a déclaré qu’elle emménageait maintenant dans une nouvelle maison avec sa fille, Ziana. Elle a également déclaré que Sushmita Sen et ses filles avaient prévu une grande fête pour le petit qui aura un an le 1er novembre 2022. Maintenant, Rajeev Sen a fait un VLog où il a parlé des allégations de violence domestique portées contre lui par Charu. Asopa. Tout d’abord, il a remercié les personnes qui ont envoyé leurs bons vœux pour sa fille Ziana. Il a dit que sa seule préoccupation était la sécurité de l’enfant.

Regardez la vidéo de Rajeev Sen

Rajeev Sen a déclaré que lorsque les couples font de telles allégations, ils devraient passer un test au détecteur de mensonges. Il a dit que les machines ne mentent pas, mais les humains oui. Il a dit qu’il ne devait d’explication à personne sur sa vie personnelle. Rajeev Sen a déclaré qu’il devait s’exprimer car les allégations étaient assez graves. Il a dit que les allégations ne sont que des allégations jusqu’à ce qu’elles soient prouvées. Il a dit que quels que soient les problèmes entre un couple, aucun parent ne souhaite voir son enfant souffrir. Rajeev Sen a déclaré qu’il s’excusait pour les nouvelles négatives qui sortent.

Il semble que Rajeev Sen soit maintenant à Delhi. Charu Asopa a dit que chaque fois qu’il y a un combat, il a tendance à disparaître. Elle a dit qu’il l’avait bloquée. Rajeev Sen a déclaré qu’il avait pris un vol pour Udaipur lorsque Ziana était malade. Mais il a célébré Diwali seul dans sa maison de Mumbai.