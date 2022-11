Divorce Charu Asopa-Rajeev Sen: Furious Karan Mehra veut poursuivre le frère de Sushmita Sen pour avoir traîné son nom [Full Report]

Le drame du divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen est de plus en plus laid chaque jour et récemment, le nom de l’acteur de télévision Karan Mehra est impliqué, où le frère de Sushmita Sen, Rajeev de Charu, a une relation présumée avec lui, et maintenant Karan a réagi à ses allégations sans fondement. Dans son interaction avec les médias, Karan furieux a critiqué Rajeev pour avoir traîné son nom dans leur drame divorcé et a exprimé son point de vue de le poursuivre. Il a dit avec colère de quelle romance parlait Rajeev, je n’ai parlé à Charu que lors d’événements promotionnels également en juin et après cela, ils ne se sont plus jamais reconnectés. Et encore plus précisé qu’avant d’émettre lors d’un événement ils s’étaient rencontrés il y a 10 ans. Karan a même révélé : « J’ai déménagé à Delhi après tout l’épisode de Nisha Rawal et Rajeev Sen m’accuse comme ça. Juste terrible ».

Karan Mehra a également assuré qu’il déposerait une plainte en diffamation contre Rajeev pour avoir traîné son nom. “Je n’ai pas son numéro et je ne le souhaite pas. Je préférerais déposer une plainte en diffamation contre lui.”

Rajeev dans l’une de ses interviews avait accusé Charu d’avoir une liaison avec Karan. Il avait dit : « L’un des points à noter dans la note vocale est sa romance avec l’acteur de télévision Karan Mehra révélée par sa mère. Elle a fait une bobine romantique avec lui. Elle me reproche de l’avoir trompée et de me méfier d’elle. . Dans quel monde vivons-nous”. Alors que Charu a critiqué Rajeev pour avoir dit des âneries sur sa fausse relation avec Karan, “C’est une connerie totale, j’ai travaillé avec Karan dans une émission, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, et je ne l’ai pas rencontré depuis 12 ans.”

Rajeev et Charu se sont mariés en 2019, il y a quelques mois à peine, ils avaient annoncé leur réconciliation, mais il semble que cela ne fonctionne plus. Tandis que Sushmita Sen conseille même à Charu de passer à autre chose si elle n’est pas satisfaite de Rajeev.