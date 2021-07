Divorce Aamir Khan-Kiran Rao : 5 fois le couple puissant de Bollywood a défrayé la chronique ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La nation s’est réveillée avec la nouvelle choquante de M. Perfectionniste Aamir Khan et de son épouse Kiran Rao mettant fin à leur mariage. Le couple, dans une déclaration commune, a annoncé son divorce après 15 ans de mariage.

Il y a eu de nombreuses fois où Aamir Khan et Kiran Rao ont fait la une des journaux. Le duo a fait l’actualité de temps à autre et jetons donc un coup d’œil à l’époque où ils ont créé des controverses et sont devenus le sujet de conversation.

Kiran et Aamir sont apparus pour l’émission de Karan Johar ‘Koffee With Karan’

Pendant le tir rapide, lorsque Karan a demandé à Kiran : « Si vous vous réveillez comme les personnes suivantes, quelle est la première chose que vous ferez ? Il a également inscrit le nom de Ranbir Kapoor sur la liste. Kiran a répondu: « Comme Ranbir Kapoor ou avec Ranbir Kapoor? », ce qui a haussé le sourcil d’Aamir et a été un peu jaloux de la réponse de Kiran.

Un autre tir rapide avec KJo :

Karan a demandé à Kiran: « Qui est l’acteur le plus sexy de Bollywood. »

Kiran n’a pas tardé à dire « Ranbir Kapoor », puis, elle a regardé son mari et a dit: « Je veux dire en dehors de mon mari. Je n’ai pas le droit de dire Aamir na.

Quand Aamir a parlé d’intolérance :

L’acteur a suscité la controverse lorsqu’il a évoqué la montée de l’intolérance dans le pays. Il a partagé qu’il était « alarmé » par la montée de l’intolérance et que sa femme Kiran avait même suggéré de quitter le pays car elle craignait pour la sécurité de leurs enfants dans un climat d’insécurité.

Quand Aamir et Kiran se sont embrassés lors d’une cérémonie de remise de prix

Aamir et Kiran se sont embrassés lors de la cérémonie d’ouverture du 18e festival du film de Mumbai Jio Mami. Cette nouvelle a monopolisé les projecteurs pendant plusieurs jours.

Fondation Paani Aamir et Kiran

Le duo a travaillé sans relâche pour les agriculteurs du Maharashtra et a également apporté un changement dans les zones touchées par la sécheresse de l’État. Ils ont également sensibilisé les gens et ont également contribué à économiser l’eau.

Aamir Khan et Kiran Rao se sont mariés le 28 décembre 2005. Elle était assistante réalisatrice d’Ashutosh Gowariker sur le tournage de Lagaan. Le 5 décembre 2011, le duo a annoncé la naissance de leur fils, Azad Rao Khan via une maternité de substitution.

L’acteur était auparavant marié à Reena Dutta et leur divorce a eu lieu en 2002. Ensemble, le couple a deux enfants – un fils nommé Junaid et une fille, Ira.