Divisionnaire FMIA : Dans le carnet d’Andy Reid, Lamar s’enferme, les héros de la ville natale de Hutchinson

1. Je pense les Bucs ont eu de la chance avec Boulanger Mayfield cette saison. Plutôt que d’investir le 26e choix du repêchage en trois mois dans un quart-arrière, les Bucs devraient essayer de signer Mayfield pour deux ans avec un argent de départ décent, rien de fou, et voir s’il peut devenir le titulaire à long terme.

2. Je pensedans un souci de transparence, voici quelques pépites de mon scrutin pour les récompenses d’après-saison :

Lamar Jackson, Brock Purdy, Josh Allen, Dak Prescott, Tyreek Hill étaient de 1 à 5 pour MVP.

Christian McCaffrey pour le joueur offensif de l'année, devançant Hill. Pourquoi Hill numéro 5 sur la liste MVP et pas McCaffrey ? En termes de valeur, je pensais que Hill était le non-quart-arrière le plus important de son équipe cette année, tandis que McCaffrey était le plus remarquable.

Colline, Amon-Ra St.Brown et Deebo Samuel étaient mes trois receveurs entièrement professionnels de la première équipe ; Agneau CeeDee, Puka Nacua et Mike Evans deuxième équipe. (Re : Deebo : je ne suis pas gouverné par les chiffres, mais plutôt par l'impact.)

Kévin Stefanski étouffé DeMeco Ryans lors d'une photo finish pour l'entraîneur de l'année. Gagner 11 matchs avec cinq QB différents en a décidé, mais j'aurais facilement pu choisir Ryans.

étouffé lors d’une photo finish pour l’entraîneur de l’année. Gagner 11 matchs avec cinq QB différents en a décidé, mais j’aurais facilement pu choisir Ryans. CJ Stroud contre Nacua pour la recrue offensive, Rams DT Kobie Turner sur Will Anderson pour recrue défensive.

contre Nacua pour la recrue offensive, Rams DT sur pour recrue défensive. Vote bondé pour l’exécutif de l’année, dans l’ordre, avec cinq directeurs généraux : Brad Holmes (Détroit), Les Snéad (Béliers), Nick Caserio (Houston), Eric DeCosta (Baltimore), Brian Gutekunst (Baie Verte). Les travaux de construction réalisés par les cinq ont été exemplaires.

(Détroit), (Béliers), (Houston), (Baltimore), (Baie Verte). Les travaux de construction réalisés par les cinq ont été exemplaires. Damar Hamlin sur Boulanger Mayfield pour le joueur de retour. Choix facile.

sur pour le joueur de retour. Choix facile. Jim Schwartz sur Mike McDonald et Bobby Slowik pour l’entraîneur adjoint.

3. Je pense J’ai l’impression qu’un match est sous contrôle lorsqu’il est entre les mains de l’arbitre. Alex Kemp, qui a fait Green Bay-San Francisco samedi soir. Très bon jeune officiel.

4. Je pense c’est ce que je veux voir dans les cotes de Vegas cette semaine : une ligne indiquant si Greg Olsen égalise son égalité pour le match de championnat NFC dimanche soir.

5. Je pensesi Bill Belichick entraîne Atlanta et Jim Harbaugh les Chargers, nous verrons des matchs intéressants l’automne prochain :

Harbaugh à Harbaugh. Baltimore chez les Chargers.

Jerry Jones à Belichick (Dallas-Atlanta).

à Belichick (Dallas-Atlanta). Belichick accueille Jim Harbaugh.

Mahomes à Belichick.

6. Je pense, encore une fois, j’appelle la NFL à adopter des règles de bon sens lors des entretiens avec les entraîneurs. Et encore une fois, je ne peux tout simplement pas croire que la ligue permette l’existence d’un système qui permet aux entraîneurs des équipes en séries éliminatoires de faire des interviews au cours des plus grosses semaines de leur saison. Même si cela nuit aux équipes sur le marché des entraîneurs-chefs, la ligue devrait interdire les entretiens avec les entraîneurs pendant les séries éliminatoires jusqu’à ce que leurs équipes soient éliminées des séries éliminatoires.

7. Je pense Avant, je pensais que toutes les interviews devraient être reportées à deux jours après le Super Bowl. Mais c’est bien, même si une équipe avec une ouverture a les yeux rivés sur un coordinateur du Super Bowl, de permettre à cette équipe d’interroger les entraîneurs dans la rue ou dont les équipes ont fini de jouer. Le problème que j’ai est assez simple et je vais utiliser les Lions comme exemple. La semaine dernière, les Lions venaient de remporter une victoire émouvante contre les Rams dans un match Wild Card et se préparaient pour leur match de division, le match le plus important que la franchise ait connu depuis trois décennies. Pendant ce temps, les deux coordinateurs, Ben Johnson (infraction) et Aaron Glenn (défense) préparaient des entretiens virtuels entre la fin de l’entraînement vendredi et samedi soir avant le match. Johnson jonglait avec cinq demandes d’entretien, Glenn quatre. Dites-moi : en quoi est-il juste pour les Lions d’avoir un système qui divise l’attention de deux entraîneurs essentiels à l’approche du match le plus important qu’ils aient jamais entraîné ?

8. Je pense tu pouvais l’entendre dans Dan Campbell» lorsqu’il a évoqué l’intérêt porté à Johnson et Glenn – il ne peut pas aimer que ses entraîneurs les plus importants soient distraits dans une semaine comme celle-ci. Aucun entraîneur-chef ne le ferait, même ceux qui ont obtenu leur poste d’entraîneur-chef grâce à ce système ridicule. “Ce sont des candidats dignes et je pense qu’ils devraient tous les deux figurer en tête de liste”, a déclaré Campbell. « Mais nous sommes dans une de ces années uniques où il y a une tonne d’emplois disponibles, c’est aussi pour cela qu’ils veulent tous leur parler. Ils vont devoir craquer [the interviews] là-dedans.

9. Je pense Il y a une autre partie qui est gênante : oui, Johnson et Glenn ont suffisamment d’heures dans la journée pour comprendre comment intégrer huit heures d’interviews. Mais qu’en est-il d’être frais pour le plus gros match de leur vie, au lieu d’être grillés par six, huit, 10 heures d’entretiens ? Est-ce que ça compte pour quelque chose ? Qu’en est-il du message que cela envoie à certains joueurs de votre équipe, des joueurs qui penseraient à juste titre : « Pourquoi ne puis-je pas commencer à parler aux équipes de mon agence libre après ce match ? » Qu’en est-il des appels téléphoniques et des SMS de fin de soirée aux entraîneurs que Glenn et Johnson espèrent avoir dans leur équipe ? Les équipes dont les postes sont vacants vont se demander avec Johnson, par exemple : « Qui est le coordinateur défensif que vous avez en tête ? Quel type de défense allez-vous diriger ? Qui d’autre compteriez-vous recruter du personnel ? » Tout cela est injuste pour les entraîneurs et injuste pour les équipes qui les emploient.

dix. Je pense voici mes autres pensées de la semaine :

un. Ouah. On dirait que Jerry Jones pourrait remporter la finale de la Coupe du monde 2026 au stade AT&T d’Arlington, au Texas. Incroyable. Lorsque le processus de candidature a commencé, ce match se déroulait à New York ou à Los Angeles. Mais Jones et l’équipe de Dallas ont essayé de convaincre les Coupeurs du monde de leur proximité avec l’Amérique latine, folle de football, et du fait que ce stade sera le plus grand et le plus grand. le lieu le plus trompé des Amériques pour un tel spectacle.

b. Ironique. L’entreprise Jerry est en plein essor, même après l’une des pertes de propriété les plus désastreuses, même après la décision extrêmement impopulaire de conserver Mike McCarthy comme entraîneur. Jones aime les Cowboys, mais il aime tout autant les affaires des Cowboys, et il aime peut-être encore plus les affaires de Jerryworld.

c. Histoire sportive de la semaine : Chip Scoggins du Star Tribune de Minneapolis sur une basketteuse star de 16 ans, Chloe Johnson, utiliser le basket-ball pour l’aider à combattre ses démons.

d. Un excellent écrivain utilise le pouvoir du détail pour tisser une histoire inoubliable. Scoggins est excellent. Il écrit que Chloe Johnson pratique le basket-ball sur un terrain situé à 64 pas de sa chambre. Détails. Toujours des détails. Cette histoire est pleine de belles histoires.

e. Scoggins a écrit sur l’importance de ces déplacements sur le terrain de basket pour Chloé et dit qu’elle y est libre :

Libre de tout souci. Libérée des pensées intrusives qui peuvent la paralyser. Le terme médical est « trouble obsessionnel-compulsif ». Sa famille appelle cela une « tempête secrète ». Non visible par les apparences extérieures, ils connaissent trop bien son impact cruel.

Les routines et les rituels quotidiens qui se déroulent en quelques minutes pour les autres auraient pris des heures en famille tout au long de l’enfance de Chloé. En plus du TOC, Chloé a reçu un diagnostic de trouble d’anxiété généralisée et d’une maladie infantile rare connue sous le nom de mutisme sélectif. Le simple fait de quitter la maison ou de parler en public devenait un défi intense, et les parents de Chloé cherchaient des réponses, des mécanismes d’adaptation, de l’aide – n’importe quoi.

Le basket-ball est devenu leur truc, et quand il est entré dans la vie de Chloé, d’une certaine manière, il l’a sauvée. Pour des raisons que tout le monde, y compris Chloé elle-même, a du mal à expliquer, la tempête se dissipe sur le terrain.

«C’est mon endroit sûr», dit-elle.

Aujourd’hui, l’enfant de 5 à 11 ans, aux yeux bleus, avec une longue queue de cheval tressée et un caractère doux, est un élève de huitième année et une force pour l’équipe universitaire de Duluth Marshall. Elle est considérée comme l’une des meilleures, sinon la meilleure, joueuse de son âge au pays. Elle est déjà titulaire d’offres de bourses de huit universités, dont la [Minnesota Golden] Gophers, Wisconsin et Maryland.

Son jeu est un mélange de force et de grâce. Son talent ne brille pas par son éclat, mais par ses compétences si exceptionnellement pointues qu’elle donne l’impression que le basket-ball se déroule sans effort. Chloé n’est pas encore au lycée, mais elle se classe parmi les leaders de l’État au niveau universitaire dans toutes les catégories statistiques.

Spécial. Unique. Différent. Elle entend souvent ces mots. Chloé vous dira qu’elle est différente des autres enfants, et la tapisserie de sa jeune vie le révèle. C’est une adolescente qui n’aime pas être au téléphone ou utiliser les réseaux sociaux. Une perte de temps précieux, dit-elle. Elle ne passe en moyenne que 18 minutes devant un écran par jour.

F. Dix-huit minutes de temps d’écran par jour. Un détail si puissant. Il ne fait aucun doute que beaucoup de ses pairs passent en moyenne plus de 18 minutes par heure.

g. Scoggins a demandé à Chloé de partager son journal avec lui. Mec, est-ce que ça demande de la confiance. Vous adorerez lire ses écrits sur la vie avec le TOC. Excellent travail, Chip Scoggins.

h. Hommage de la semaine : Matt Porter de Le Boston Globe, sur Tim Murphy, prend sa retraite après 30 saisons en tant qu’entraîneur de football à Harvard.

je. Son diplôme le plus célèbre : Ryan Fitzpatrick. Mais il y en avait bien d’autres. a écrit Porter :

Les bouts serrés étaient une spécialité de Murphy, dont les anciens de la NFL incluent Cam Brate, Anthony Firkser et Kyle Juszczyk, ainsi que Tyler Ott (qui est devenu un long vivaneau). Des secondeurs comme Isaiah Kacyvenski et des joueurs de ligne offensive comme Matt Birk ont ​​brillé chez les pros. Le coordinateur défensif des Bengals Lou Anarumo, le DC des Texans Matt Burke et l’entraîneur de longue date de la NFL Joe Philbin font partie de l’arbre des entraîneurs de Murphy.

Il a également produit le plus jeune directeur général de l’histoire de la NFL – et l’a appelé bien avant que cela ne se produise. Fitzpatrick a rappelé que Murphy avait prédit cet avenir spécifique pour Andrew Berry pendant…