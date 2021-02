La division d’extrême droite Feuerkrieg a été fondée par un écolier estonien de 13 ans, qui appelle au « viol des religieuses chrétiennes au nom d’Hitler », depuis sa chambre dans l’ancien État soviétique balte.

Le jeune, qui ne peut être nommé ni poursuivi en raison de son âge, a recruté des adeptes du monde entier, d’abord dans des pays voisins tels que la Russie et la Lettonie, mais avec de plus en plus de membres du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis.

Le FKD est une organisation suprémaciste blanche qui a appelé à un «jihad blanc» contre les groupes minoritaires, y compris les juifs, les musulmans, les gais et lesbiennes, les chefs religieux et la police.

Prenant une grande partie de son idéologie du célèbre néonazi américain James Mason, le groupe honore certains des meurtres racistes les plus notoires de ces derniers temps.

Plus tôt dans la journée, un garçon de 16 ans est devenu le plus jeune terroriste reconnu coupable du Royaume-Uni après avoir reconnu des infractions qui avaient commencé dès l’âge de 13 ans, notamment la direction de la cellule britannique de FKD depuis la maison de sa grand-mère à Cornwall.

Le «commandant» de la division Feuerkrieg est un garçon estonien de 13 ans, qui ne peut être nommé ni poursuivi. Le FKD a appelé à un « jihad blanc » contre un certain nombre de groupes, y compris les juifs, les musulmans et la communauté LGBT

Le garçon, qui ne peut pas être nommé, a admis à 10 chefs d’accusation de possession de documents terroristes et à deux chefs de distribution de matériel terroriste plus tôt dans la journée. Le tribunal, il a répondu uniquement au fondateur estonien du groupe, il a été surnommé le «commandant».

Sa condamnation a conduit à la saisie de matériel néonazi à une autre de ses recrues en ligne, qui comprenait un manuel et un masque, tous deux recouverts d’une croix gammée.

Les membres du FKD ont fait l’éloge de Brenton Tarrant, qui a tué 51 musulmans lors d’une attaque contre des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, de Dylann Roof qui a assassiné neuf noirs dont un pasteur lors de la fusillade de Charleston en Caroline du Sud, aux États-Unis en 2015, Anders Behring Breivik qui a abattu 69 morts. les jeunes membres d’un parti politique libéral, y compris de nombreux membres de minorités ethniques sur l’île norvégienne d’Utoya en 2011 et le célèbre bombardier Uni Timothy McVeigh qui a assassiné 168 et fait 680 blessés lorsqu’il a fait sauter un bâtiment fédéral Alfred P Murrah à Oklahoma City, USA, en 1995.

Fonctionnant via les médias sociaux et utilisant des noms d’emprunt, le groupe appelle au mal, au kidnapping et même à l’exécution de ses ennemis.

L’organisation internationale anti-haine, l’Anti-Defamation League, a rapporté: « L’idéologie [of FKD] tisse les enseignements et les actions de James Mason, Adolf Hitler et Charles Manson, entre autres, dans une tapisserie de haine extrême.

«Ils qualifient leurs appels à la violence de guerre sainte, qu’ils appellent le« jihad blanc ».

Le FKD a fait l’éloge des tireurs dont Brenton Tarrant, qui a tué 51 musulmans lors d’une attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande, Dylann Roof qui a assassiné neuf Noirs à Charleston en 2015 et Anders Behring Breivik qui a abattu 69 jeunes membres d’un parti politique libéral en La Norvège en 2011

ADL a ajouté: « Dans des discussions privées, les membres du FKD discutent de plans élaborés pour cibler « le système », y compris l’enlèvement, l’exécution ou le fait de nuire à autrui, tout en applaudissant les précédentes attaques meurtrières de la suprématie blanche.

Le dirigeant de 13 ans, qui se fait appeler commandant FKD, aurait lancé un appel au « viol [of] Des religieuses chrétiennes au nom d’Hitler, dans un seul post.

ADL a déclaré: «Leur dirigeant actuel vit en Estonie, mais les membres du groupe sont de plus en plus américains».

L’adolescent a également partagé les adresses de prison d’Anders Breivik et de Brenton Tarrant, afin que les membres puissent leur « envoyer des cartes de Noël et d’anniversaire ».

Des fuites de communications FKD ont révélé comment les membres partageaient les techniques de fabrication de bombes et se sont encouragés à s’entraîner à tirer et à fabriquer des armes.

Certains membres du FKD ont posté des photos d’eux-mêmes avec leurs visages couverts de masques de crâne.

«Ils s’encouragent mutuellement à s’entraîner et à s’entraîner avec des armes», a rapporté le journal estonien Eesti Express.

Le leader adolescent a même poursuivi en énumérant les ennemis du FKD par ordre de haine.

Dans un pamphlet de propagande publié en ligne, il a décrit la liste, qui se présentait comme suit:

Policiers, politiciens, traîtres raciaux; Les Juifs; Libertariens; Les conservateurs; Communistes; Les libéraux; Furries (une sous-culture qui aime se déguiser en animaux anthropomorphes, dans certains cas fétichiser ces animaux); Nègres; Les gays; Les personnes transgenres.

Le leader de l’adolescence a été identifié par les services secrets estoniens KAPO l’année dernière, mais selon le système juridique du pays, les jeunes enfants ne peuvent être légalement tenus pour responsables, de sorte que le jeune est traité par d’autres moyens.

Le porte-parole de la KAPO, Alar Ridamäe, a déclaré: « Ces cas doivent être traités par d’autres moyens légaux pour protéger l’enfant contre lui-même et protéger tout le monde contre une menace présumée. »

KAPO prétend que l’aspect le plus dangereux de ces soi-disant fanatiques du «loup solitaire» était qu’ils s’encourageaient et se poussaient dans le monde entier à commettre des atrocités.

Le porte-parole du KAPO, Alar Ridamäe, a déclaré que les enfants et les jeunes étaient particulièrement exposés à la radicalisation en ligne.

Il a déclaré: «Les extrémistes essaient d’attirer les jeunes dans leur sphère d’influence par le mystère, la dissimulation et la rébellion.

La police a saisi des documents ornés de croix gammée après avoir arrêté des membres du FKD basés au Royaume-Uni

Ce matériel offensant a été recueilli par la police auprès d’un membre de la Division Feuerkrieg

«Nous tenons à souligner le rôle des parents, qui ont la première opportunité et l’obligation première de remarquer les dangers.

«Malheureusement, dans la pratique, il y a des cas où les parents eux-mêmes ont acheté de la littérature extrémiste pour leurs enfants, ce qui contribue à la radicalisation.

Alar Ridamäe a ajouté que plusieurs membres du FKD ont été arrêtés dans différents pays mais qu’ils n’ont pas coopéré avec les autorités.

Les membres du FKD ont été liés à des enquêtes criminelles dans le monde entier.

En février, un membre américain, qui avait évoqué l’incendie d’une synagogue de Las Vegas, a reconnu des infractions liées aux armes à feu.

Au cours du même mois, un soldat américain lié au groupe a plaidé coupable d’avoir distribué des informations relatives aux explosifs, aux engins destructeurs et aux armes de destruction massive.

Et en Lituanie, un adolescent est accusé d’avoir laissé une bombe – qui n’a pas explosé – devant un bureau de sa capitale l’année dernière.

La police a déclaré qu’il avait été trouvé en possession de matériel de fabrication de bombes et d’une arme à feu improvisée.