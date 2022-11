Division au G20 pour condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie

La guerre en Ukraine a éclipsé le sommet du G20 qui se tient en Indonésie.

La plupart des membres ont fermement condamné la guerre.

Le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé la tentative de condamnation de la Russie.

Un désaccord est apparu mardi lors d’un sommet du Groupe des 20 (G20) alors que les États-Unis et leurs alliés ont soutenu une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que le ministre russe des Affaires étrangères a rejetée comme une politisation injustifiée.

Le sommet sur l’île indonésienne de Bali est la première réunion des dirigeants du G20 depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine en février.

La guerre, que la Russie a décrite comme une “opération militaire spéciale”, a éclipsé la réunion malgré les appels de l’Indonésie hôte à l’unité et à la concentration sur l’action pour résoudre les problèmes économiques mondiaux tels que l’inflation et la sécurité alimentaire et énergétique.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes de l’économie mondiale”, indique un projet de déclaration de 16 pages, selon une copie consultée par Reuters.

“Il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions”, indique le projet, qui, selon les diplomates, n’a pas encore été adopté par les dirigeants.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui dirige la délégation de son pays en l’absence du président Vladimir Poutine, a dénoncé la tentative de condamnation de la Russie comme une politisation par les pays occidentaux qui avaient tenté en vain de l’inclure dans la déclaration.

Lavrov a déclaré que la Russie avait présenté un point de vue alternatif et que le projet serait achevé mercredi.

Un responsable américain a déclaré plus tôt que les États-Unis s’attendaient à ce que le G20 condamne la guerre de la Russie en Ukraine et son impact sur l’économie mondiale.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il y avait des signes encourageants d’un consensus sur le fait que la guerre de la Russie contre l’Ukraine n’était pas acceptable.

Les réunions des ministres du G20 dans le passé n’ont pas produit de déclarations communes en raison d’un désaccord entre la Russie et d’autres membres sur la langue, y compris sur la manière de décrire la guerre en Ukraine.

Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré au sommet dans une allocution virtuelle qu’il était maintenant temps d’arrêter la guerre de la Russie dans son pays dans le cadre d’un plan qu’il a proposé “justement et sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international”.

Il a appelé au rétablissement de la “sécurité radiologique” en ce qui concerne la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, à l’introduction de restrictions de prix sur les ressources énergétiques russes et à l’expansion d’une initiative d’exportation de céréales.

“S’il vous plaît, choisissez votre voie pour le leadership – et ensemble, nous mettrons sûrement en œuvre la formule de paix”, a-t-il déclaré.

Lavrov, qui a démenti lundi un reportage d’une agence de presse selon lequel il avait été transporté à l’hôpital de Bali pour une maladie cardiaque, a déclaré qu’il avait écouté le discours de Zelensky, ajoutant que le dirigeant ukrainien traînait le conflit et n’écoutait pas les conseils occidentaux.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché des appels de certains dirigeants occidentaux au boycott du sommet et au retrait de l’invitation de Poutine, mais l’Indonésie a refusé de le faire.

La Russie a déclaré plus tôt que Poutine était trop occupé pour assister au sommet et que Lavrov prenait sa place.

‘Sauver le monde’

Le sommet s’est ouvert sur un appel du président indonésien Joko Widodo à l’unité et à des actions concrètes pour réparer l’économie mondiale malgré les profondes divisions causées par la guerre.

“Nous n’avons pas d’autre choix, la collaboration est nécessaire pour sauver le monde”, a-t-il déclaré. “Le G20 doit être le catalyseur d’une reprise économique inclusive. Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs parties. Nous ne devons pas permettre au monde de sombrer dans une autre guerre froide.”

Le G20, qui comprend des pays allant des États-Unis, de la Russie et du Brésil à l’Inde, l’Arabie saoudite et l’Allemagne, représente plus de 80 % du produit intérieur brut mondial, 75 % du commerce international et 60 % de sa population.

À la veille du sommet, le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping ont tenu une réunion de pourparlers bilatéraux au cours de laquelle ils se sont engagés à communiquer plus fréquemment malgré de nombreuses différences.

La rencontre était la première que les deux avaient en personne depuis que Biden est devenu président et elle semblait signaler une amélioration des relations après une spirale descendante ces derniers mois.

Xi et Poutine sont devenus de plus en plus proches ces dernières années et ont réaffirmé leur partenariat quelques jours seulement avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Néanmoins, la Chine a pris soin de ne fournir aucun soutien matériel direct qui pourrait déclencher des sanctions occidentales à son encontre.

Mardi, Xi a déclaré au président français Emmanuel Macron lors d’une réunion bilatérale que la Chine préconisait un cessez-le-feu en Ukraine et des pourparlers de paix, ont rapporté les médias d’État chinois.

Macron a déclaré qu’il était crucial pour la France et la Chine de coopérer plus étroitement pour surmonter les conséquences de la guerre en Ukraine, a déclaré son bureau, ajoutant que les deux dirigeants avaient convenu qu’il était urgent de désamorcer le conflit ukrainien et ont réaffirmé leur position sur la prévention l’utilisation des armes nucléaires.

Lundi, Biden et Xi “ont souligné leur opposition à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine” lors de leur rencontre, a indiqué la Maison Blanche.

Xi a déclaré à Biden que les armes nucléaires ne pouvaient pas être utilisées et que les guerres nucléaires ne pouvaient pas être menées, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’Occident a accusé la Russie de faire des déclarations irresponsables sur l’utilisation possible d’armes nucléaires depuis son invasion de l’Ukraine. La Russie a à son tour accusé l’Occident de rhétorique nucléaire “provocatrice”.